Население Кабо-Верде составляет всего 583 тысячи человек (вчетверо меньше населения Крыма). Это островное государство - не самая популярная туристическая точка у россиян. В разговоре с журналистами Наталья Поклонская призвала посетить африканскую страну и увидеть ее «своими глазами».

- Я убеждена, что все мои активные и позитивные качества будут помогать мне выполнять свой долг и свою миссию по укреплению добрых отношений между Россией и Кабо-Верде. Рекомендую всем посетить и увидеть её своими глазами. Я буду находиться там, и всем буду рада. Буду оказывать необходимое содействие, чтобы соотечественники чувствовали себя комфортно и уютно, — сказала Наталья Поклонская в интервью NEWS.ru.

В должности посла Кабо-Верде Поклонская сменит Владимира Соколенко, который работал там с 2018 года. О сроках работы, по мнению Натальи, говорить преждевременно.

- Я еду туда работать. На какой срок - зависит от того, как решит президент, — резюмировала Поклонская.

Перед назначением на должность Наталья рассказала, что уже прошла стажировку в МИД. Ещё будучи депутатом, она обучалась на курсах в дипакадемии. Сейчас, по словам Поклонской, сама она готова отправиться на место работы «хоть завтра», но в начале в Москве нужно закончить все подготовительные мероприятия.