Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:48

Наталья Поклонская - россиянам: Приезжайте на Кабо-Верде, я всем буду рада

13 октября Владимир Путин назначил экс-депутата Госдумы послом России в африканскую страну

Фото: Facebook

Население Кабо-Верде составляет всего 583 тысячи человек (вчетверо меньше населения Крыма). Это островное государство - не самая популярная туристическая точка у россиян. В разговоре с журналистами Наталья Поклонская призвала посетить африканскую страну и увидеть ее «своими глазами». 

- Я убеждена, что все мои активные и позитивные качества будут помогать мне выполнять свой долг и свою миссию по укреплению добрых отношений между Россией и Кабо-Верде. Рекомендую всем посетить и увидеть её своими глазами. Я буду находиться там, и всем буду рада. Буду оказывать необходимое содействие, чтобы соотечественники чувствовали себя комфортно и уютно, — сказала Наталья Поклонская в интервью NEWS.ru.

В должности посла Кабо-Верде Поклонская сменит Владимира Соколенко, который работал там с 2018 года. О сроках работы, по мнению Натальи, говорить преждевременно. 

- Я еду туда работать. На какой срок - зависит от того, как решит президент, — резюмировала Поклонская.

Перед назначением на должность Наталья рассказала, что уже прошла стажировку в МИД. Ещё будучи депутатом, она обучалась на курсах в дипакадемии. Сейчас, по словам Поклонской, сама она готова отправиться на место работы «хоть завтра», но в начале в Москве нужно закончить все подготовительные мероприятия.

"Уютненская" Поклонская: какой была юность депутата Госдумы в крымском селе

Ссылка на Телеграм

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Общество 1 день назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 1 неделю назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 недели назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 2 недели назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 2 недели назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Общество 57 минут назад

«Медуза»*: Дело Раковой основано на экспертизе РАО, которую возглавляет экс-министр Васильева

Политика 1 час назад

«Она получила новый шанс» – политолог Алексей Макаркин о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде

Политика 2 часа назад

«Деградация. Отставание. Рост цен»: Алексей Навальный написал письмо своей команде

Общество 2 часа назад

«Устранить неугодного человека»: Следствие просит отправить ректора «Шанинки» в СИЗО

Расследование 3 часа назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Без рубрики 3 часа назад

В Новосибирске автомобили провалились под землю. Видео

Политика 3 часа назад

У силовиков и так есть все данные с «Госуслуг»: Песков о передаче фото из mos.ru в МВД

Общество 4 часа назад

«Это дешевле, чем медицину поднять»: В Сети обсуждают новость об экспресс-тестах на ковид в школах

Политика 5 часов назад

Путин назначил Поклонскую чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде

Общество 6 часов назад

«Это незаконно»: Депутаты и эксперты о распознавании лиц по фотографиям с mos.ru

Общество 7 часов назад

В Москве школьников будут раз в 2 недели тестировать на ковид. Согласие родителей не нужно

Общество 7 часов назад

Собянин даст системе распознавания лиц доступ к фото с портала mos.ru

Общество 8 часов назад

Главное к 13 октября: Спортклубы против QR-кодов, дело на Тихановскую, блокировка «Мужского государства»

Политика 8 часов назад

Цена на газ и Путин: Почему на самом деле так стремительно дорожает голубое топливо?

Общество 9 часов назад

Лишь 20% москвичей поддерживают введение QR-кодов. 60% – против

Общество 9 часов назад

В столичный регион пришли дожди, пока без похолодания

Общество 12 часов назад

Гламурная езда. Про Собчак все понятно, а как другие звезды ведут себя при ДТП?

Общество 17 часов назад

Ракета в хохломе, невзвешенные депутаты, возвращение QR: новости к вечеру 12 октября

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика