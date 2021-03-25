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В Думу внесен законопроект о QR-кодах: на аптеки, продуктовые и городской транспорт они не распространятся

Ограничения коснутся междугородних и международных перевозок, а также ряда заведений, список которых определят в регионах

Фото: АГН "Москва"

Правительство внесло в Государственную думу законопроект о введении обязательной проверки QR-кодов о вакцинации от ковида в общественных местах и на транспорте. Об этом говорится на сайте кабмина. Он предварительно будет действовать лишь до 1 июня следующего года и затронет только междугородние и международные перевозки.

Речь идет об ограничении для непривитых без уважительной причины посещения «мест проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли». Полный перечень заведений будут определять региональные власти. 

При этом пресс-служба правительства уточняет, что на аптеки, продуктовые магазины и заведения, снабжающие население товарами первой необходимости это распространяться не будет.

Отдельно поправки вносятся в закон о транспорте. Речь здесь идет лишь о передвижении по железной дороге и воздушными суднами, причем исключительно междугородними или международными рейсами. Городского транспорта ограничения не касаются.

Согласно документу, до 1 февраля 2022 года для доступа в общественные места QR-код можно будет заменить отрицательным ПЦР-тестом, но после этой даты будет работать либо код, либо медотвод от вакцинации. Переболевшим также полагается QR-код. В случае с перевозками конкретную дату, после которой ПЦР-тесты перестанут работать, правительство определит позднее отдельным нормативным актом.

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