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Вице-премьер: Сертификат о вакцинации будет так же важен, как паспорт

Голикова призывает вакцинироваться, чтобы как можно быстрее выработать коллективный иммунитет

Фото: Global Look Press

Татьяна Голикова

Зампред правительства Татьяна Голикова считает, что для населения сертификаты о вакцинации должны стать не менее значимыми документами, чем паспорта. Об этом она заявила, обсуждая необходимость достижения в стране коллективного иммунитета в сжатые сроки.

«Нам нужно достичь коллективного иммунитета [к коронавирусу] в краткие сроки, — приводит слова вице-премьера «Интерфакс». — Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт».

Голикова также позитивно оценила известия о том, что в отдельных субъектах Федерации в последние дни резко возросли темпы вакцинации.

Напомним, что в правительстве и оперштабе уже приступили к разработке законопроекта, который позволит вводить QR-коды для передвижения на транспорте и в общественных местах (их перечень остается за регионами). Авиакомпании готовы выполнить распоряжение властей, но предупреждают о снижении внутреннего трафика пассажиропотока в этом случае минимум на 50%.

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