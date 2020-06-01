Вице-премьер: Сертификат о вакцинации будет так же важен, как паспорт

Зампред правительства Татьяна Голикова считает, что для населения сертификаты о вакцинации должны стать не менее значимыми документами, чем паспорта. Об этом она заявила, обсуждая необходимость достижения в стране коллективного иммунитета в сжатые сроки.

«Нам нужно достичь коллективного иммунитета [к коронавирусу] в краткие сроки, — приводит слова вице-премьера «Интерфакс». — Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт».

Голикова также позитивно оценила известия о том, что в отдельных субъектах Федерации в последние дни резко возросли темпы вакцинации.

Напомним, что в правительстве и оперштабе уже приступили к разработке законопроекта, который позволит вводить QR-коды для передвижения на транспорте и в общественных местах (их перечень остается за регионами). Авиакомпании готовы выполнить распоряжение властей, но предупреждают о снижении внутреннего трафика пассажиропотока в этом случае минимум на 50%.