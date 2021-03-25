ТАСС: В странах с 70% уровнем вакцинации смертность упала в разы, несмотря на рост заболеваемости

Между долей вакцинации населения стран Европы и смертностью наблюдается корреляция: в странах с уровнем коллективного иммунитета выше 70% смертность по сравнению с концом прошлого года упала в среднем где-то в 10 раз, на это обращает внимание агентство ТАСС, которое сравнило показатели по странам.

Ранее сегодня «Собеседник» уже обращал внимание, что в Германии, где привиты порядка 67% граждан, наблюдается рекордный рост заболеваемости ковидом (более 50 тысяч новых случаев в день), однако смертность сегодня составила лишь 235 человек — в пять раз меньше, чем в России, где привито чуть больше 30% населения, а заболевают ежедневно даже меньше граждан, чем в ФРГ (около 40 тысяч в день). Как пишет ТАСС, прошлой зимой в Германии было по 30 тысяч заболевших в день, но умирали тогда по 1,2 тысячи человек в день — сравнимые показатели сейчас в России.

В Великобритании, как пишет агентство, при заболеваемости свыше 30 тысяч человек в день умирают лишь около 200 человек — это в 9 раз меньше, чем в январе, когда фиксировалось по 56 тысяч заражения в день. В стране коллективный иммунитет сейчас составляет 74%.

В Португалии, где 88% вакцинированы, смертность в сравнении с январём снизилась в 30 раз, а заболеваемость в 12 раз — сейчас там умирают лишь порядка 10 человек в день при около 1,3 тысячах заболевших.

В Испании, где в первую волну фиксировали порядка тысячи летальных исходов в день, сейчас смертность падает, несмотря на рост заболеваемости: в конце сентября там умирали по 50 человек в день, а сейчас — лишь около 30. При этом если в начале октября заболеваемость составляла около 1,5 тысячи случаев в день, то сейчас — 3 тысячи. В стране привиты от ковида 81,5% населения.

Аналогичная корреляция отмечается также во Франции и в Италии, где привиты 78,8% и 77,4% соответственно.

При этом в странах Восточной Европы (Украина, Румыния, Болгария), в которых вакцинированы не больше 40% жителей, смертность растёт. Впрочем, в Латвии, где коллективный иммунитет перевалил за 60%, остаётся высокий уровень смертности в 6% от заболевших, констатирует агентство.