Каждый пятый россиянин считает, что пандемия COVID-19 закончится примерно через три года

Согласно результатам опроса, проведенного банком «Открытие» совместно с ТАСС, 62% жителей России убеждены, что прививаться и ревакцинироваться от коронавируса придется в дальнейшем на постоянной основе, а 36% считают, что масочный режим, QR-коды и ковид-паспорта останутся навсегда.

По словам 45% респондентов, пандемия COVID-19 в целом не изменила их образ жизни. На то, что приходится чаще заказывать еду и другие товары онлайн, указали 23% опрошенных, активнее прибегают к дистанционным финансовым услугам, избегая посещения офисов банков, теперь 17% респондентов, а 14% начали откладывать деньги на черный день. Признались, что боятся путешествовать, 12%, а 10% заявили, что стали меньше доверять медикам.

Говоря о материальном положении, более половины (52%) опрошенных констатировали, что в период пандемии оно ухудшилось. При этом 42% отметили, что коронавирус никак не повлиял на их доходы, а 6% заявили об улучшении финансового положения.

Каждый пятый россиянин (21%) рассчитывает на то, что пандемия закончится через три-пять лет, 5% считают, что это произойдет через пять-десять лет, 13% же уверены, что коронавирус отступит уже в 2022 году. Тем не менее, 25% респондентов считают, что COVID-19 останется навсегда.