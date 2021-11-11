S7 и Utair: QR-коды вдвое сократят число пассажиров внутренних рейсов

В авиакомпании S7 подсчитали, что если власти и вправду запретят людям без QR-кодов летать, трафик на внутренних рейсах упадёт в два раза. В Utair коллег поправляют, добавляя, что 50% потерь пассажиропотока — это минимум, которого стоит ожидать.

«Я согласен с оценкой падения трафика, которую представили S7 и Utair», — подтвердил РБК руководитель Международной ассоциации аэропортов Сергей Никотин.

Пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова уточняет, что речь идёт о потере почти 10 миллионов пассажиров каждый месяц при том, что, к примеру, в сентябре на внутренних рейсах было совершено всего 18 миллионов перелётов. Примерно в 10 миллионов пассажиров для сравнения оценивается годовой трафик авиакомпании «Победа».

В S7 также сомневаются в работоспособности государственных систем, который должны контролировать работу QR-кодов, учитывая недавние крупные сбои. Там отмечают, что в случае с перелётами, если QR-код по каким-то причинам не сработает, пассажир просто не сможет попасть на борт. Там также выступают категорически против системы проверки QR-кодов при покупке билетов, ранее аналогичную позицию озвучили в «Аэрофлоте».

Впрочем, техническую возможность проверки QR-кодов при посадке на борт или на этапе регистрации в большинстве авиакомпаний признают. Если решение будет принято, контроль будет организован.

При этом в опросе, который проводит своём Telegram-канале РБК, лишь около четверти (24%) из 17 тысяч проголосовавших считают, что, потеряв возможность летать на самолётах и ходить в кафе без прививки, граждане пойдут вакцинироваться — 67% уверены, что они большинство просто откажется от этих услуг, что выльется в потери для бизнеса.