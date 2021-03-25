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Вчера, в 22:10

«Когда начнете терпеть убытки – за деньгами к власти не бегите!»

Россияне считают, что «Аэрофлот» и РЖД не подумавши готовы взять «под козырек» и пускать на рейсы только пассажиров с QR-кодами

Фото: Агентство "Москва"

Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов поддержал требование предъявлять QR-коды о вакцинации от коронавируса при посадке в самолет, но не при покупке билетов.

Ранее в ноябре два российских региона сообщили о планах ввести проверку QR-кодов для авиатранспорта. Власти Камчатского края с 23 ноября сделали их обязательными при посадке на авиатранспорт при рейсах внутри региона, Хабаровского края - анонсировали, что QR-коды с декабря будут требоваться в здании аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов.

Представитель «Победы» (входит в группу «Аэрофлот») в начале ноября сообщил, что лоукостер поддерживает введение требований предъявлять QR-код при регистрации на рейс, но не при покупке билета.

«На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений. А при посадке, если такие ограничения вводятся, - это нормально. Мы с соответствующим программным обеспечением сумеем проверить наличие QR-кода, срока прививки», - сказал Полубояринов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос об этом отправил журналистов в оперштаб по борьбе с коронавирусом, но не сказал ничего против.

В соцсетях рассудили, что все эти движения и слова, по всей видимости, ведут к повсеместному введению QR-кодов на транспорте дальнего следования.

«Давайте, вводите! Но когда начнете терпеть убытки, не бегите за помощью к власти - дайте денег!» - написал читатель.

«Как ловко у них - билет купи, но лететь тебе нельзя. Ну, так главное в этом деле деньги, а не здоровье граждан, мы понимаем», - сделал вывод россиянин.

«Покупаешь билет, но в самолет тебя не пустят, и сдать билет нельзя уже будет. Гениальная схема!» - возмущен москвич.

«Согласен. Купи билет и - с трапа кувырком без кода на посадке. Выгодно», - поддержал предыдущих комментаторов следующий.

«Они вынуждают меня уехать в Абхазию. Свободная страна - ни масок, ни прививок, ни QR-кодов. Я другой такой страны не знаю...» - написал уралец.

«Пока ты несёшь свои деньги - милости просим, ничего не надо. Но как выполнить свои обязательства - так код давай. Но это, конечно, не принуждение, нет вы что, у нас все только добровольно», - ироничен студент экономического факультета.

«Вспоминаю, что только несколько дней назад Малышева в программе «Здоровье» на «Первом канале» заявляла, что в самолете практически невозможно заразиться вирусом из-за мощной вентиляционной системы. А тут глава «Аэрофлота» практически говорит об обратном. Кому верить? А ответ прост – тогда это было выгодно власти, чтобы люди летели во время локдауна в теплые страны и несли деньги авиакомпаниям, а теперь цель другая – вакцинация», - расписал профессор.
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