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«Дальше на очереди продажа презервативов по QR-кодам?» В сети возмущены решением властей Екатеринбурга продавать алкоголь по QR-коду

Россияне уверены, что это пробный шар и в дальнейшем эта мера станет повсеместной, а народ начнёт массово травиться поддельным алкоголем

Фото: Global Look Press

Свердловские власти рассматривают вопрос о запрете на продажу алкоголя в регионе без QR-кода, сообщил оперативный штаб области.

С 30 октября в регионе заработали QR-коды для посещения заведений культуры и спорта, общепита, ТЦ, салонов красоты, фитнес-клубов и санаториев. Вице-губернатор Павел Креков заявил, что список учреждений с входом по QR-коду может быть расширен, также рекомендовав ввести коды для посещения храмов, но окончательное решение должны принять руководители конфессий.

«Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом постоянно мониторит ситуацию с распространением инфекции, чтобы вовремя реагировать на её изменение. Следит за соблюдением всех эпидограничений. Министерство АПК проводит весомую часть этой работы. Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя. Готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба», - приводятся в сообщении слова министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Артема Бахтерева.

Сказать, что в соцсетях возмутились таким предложением – значит, не сказать ничего. Народ буквально бурлит от таких решений региональных властей.

«Выглядит так, будто они нашли, как надавить на самое больное место. Расчёт, наверное, на то, что народ перед новым годом ринется сметать весь алкоголь с полок», - возмущён читатель.

«На больное решили надавить, на святое замахнулись? Алкоголь вирус убивает, вроде как. Хотите русского бунта, бессмысленного и беспощадного?!» - задался вопросом россиянин.

«Следом за такой «сильной» мерой - только расстрел. Не надо перегибать палку, опыт запрета уже есть печальный...» - напоминает свердловским властям пенсионер.

«Ага, сначала алкоголь, потом и на продукты питания перейдут… А потом что – презервативы запретят без QR-кода покупать?» - звучит риторический вопрос.

«О боже, уже и не знают, что придумать! Или у них это в kpi заложено, чем больше инициатив, тем больше зарплата, а если ещё и бредовых, то вообще хорошо? Придёт один с кодом и купит на весь подъезд без кодов, а там и палёнка подоспеет. Во власти сидят «мудрецы». А давайте вспомним Горбачёва с его сухим законом и вырубкой виноградников», - пишет читатель.

«А что не хлеб? Это было бы эффективней. Свердловским властям наверно нечего строить, облагораживать, следить за своим регионом, они в гонке за количество привитых ценителей алкоголя?» - интересуется москвич.

«Я так понимаю, региональщики вошли в раж и устроили соревнования в маразме. Уверен победителей будет много, но «папа» может заругать!» - рассуждает студент.

«Вот это удар так удар! Самогоноварение расцветёт! Народ готов ходить на работу пешком, но запрет на продажу алкоголя он не потерпит! Ох, не к добру это всё...» - думает медик.

«Когда ввели коды в торговых центрах и фитнес залах, бизнесменов не спрашивали! А в церквях, ну что ты, на усмотрение конфессий! МОЛОДЦЫ! Комменты, как говорится, излишни...» - обратил внимание на важный момент житель Свердловской области.

«Ум у таких руководителей отсутствует вообще! Они, не вылечив ковид, будут хоронить людей от палёнки! Народ будет её покупать, травиться, дохнуть. Тогда статистика смертей от ковида пополнится смертями от некачественного алкоголя», - предполагает читатель.

«Вот это убойная мотивация для вакцинации. А то все квартиры, машины разыгрывают. Креативненько!» - иронизирует петербуржец напоследок.

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