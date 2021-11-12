Дело о ликвидации «Мемориала» будет рассматривать судья, запретивший структуры Навального

Иск столичной прокуратуры, которая требует ликвидировать правозащитный центр «Мемориал»*, 23 ноября начнёт рассматривать судья Московского городского суда Михаил Казаков. Как обращает внимание Znak.com, именно он по требованию той же прокуратуры Москвы признал экстремистскими и запретил ранее «Штабы Навального»** и Фонд борьбы с коррупцией** — структуры политика Алексея Навального, которого тот же «Мемориал» признал политическим заключённым.

Против структур «Мемориала» подано два иска — московской прокуратурой в Мосгорсуд и Генеральной прокуратурой в Верховный суд. Они требуют ликвидировать не только региональные отделения правозащитного центра, но и «Международный Мемориал».

Среди претензий, которые ведомство предъявляет в своих исках, — многократное невыполнение требований закона об «иностранных агентах» (по каждому из этих случаев «Мемориал» уже был наказан крупными штрафами), нарушение Конституции, различных конвенций о правах человека, а также оправдание экстремизма и терроризма.

В самом «Мемориале» уверены, что законных оснований для их ликвидации нет, а обвинения прокуратуры там считают «абсурдными».

Политолог Алексей Макаркин считает, что объяснения претензиям властей к «Мемориалу» можно найти в «сюрреализме из разряда силовой» или «оруэлловской» логике, по которой, к примеру, «войну разжигают пацифисты, потому что ослабляют моральный дух нации и делают страну беззащитной перед супостатами». Он иронизирует, что с тем же успехом «Мемориал» можно было бы обвинить в покушении на свободу слова в России, разжигании ненависти в отношении социальной группы «бывшие сотрудники НКВД» или в «моральном принуждении к отказу от любви к товарищу Сталину».

*«Мемориал» — объявлен Минюстом РФ «иностранным агентом»

**Штабы Навального и Фонд борьбы с коррупцией объявлены в России экстремистскими организациями