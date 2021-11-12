Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 18:49

Дело о ликвидации «Мемориала» будет рассматривать судья, запретивший структуры Навального

В нем фигурирует не только тот же судья, но и тот же истец - прокуратура Москвы во главе с Денисом Поповым

Фото: Global Look Press

Алексей Навальный

Иск столичной прокуратуры, которая требует ликвидировать правозащитный центр «Мемориал»*, 23 ноября начнёт рассматривать судья Московского городского суда Михаил Казаков. Как обращает внимание Znak.com, именно он по требованию той же прокуратуры Москвы признал экстремистскими и запретил ранее «Штабы Навального»** и Фонд борьбы с коррупцией** — структуры политика Алексея Навального, которого тот же «Мемориал» признал политическим заключённым.

Против структур «Мемориала» подано два иска — московской прокуратурой в Мосгорсуд и Генеральной прокуратурой в Верховный суд. Они требуют ликвидировать не только региональные отделения правозащитного центра, но и «Международный Мемориал».

Среди претензий, которые ведомство предъявляет в своих исках, — многократное невыполнение требований закона об «иностранных агентах» (по каждому из этих случаев «Мемориал» уже был наказан крупными штрафами), нарушение Конституции, различных конвенций о правах человека, а также оправдание экстремизма и терроризма.

В самом «Мемориале» уверены, что законных оснований для их ликвидации нет, а обвинения прокуратуры там считают «абсурдными».

Политолог Алексей Макаркин считает, что объяснения претензиям властей к «Мемориалу» можно найти в «сюрреализме из разряда силовой» или «оруэлловской» логике, по которой, к примеру, «войну разжигают пацифисты, потому что ослабляют моральный дух нации и делают страну беззащитной перед супостатами». Он иронизирует, что с тем же успехом «Мемориал» можно было бы обвинить в покушении на свободу слова в России, разжигании ненависти в отношении социальной группы «бывшие сотрудники НКВД» или в «моральном принуждении к отказу от любви к товарищу Сталину».

 *«Мемориал» — объявлен Минюстом РФ «иностранным агентом»

**Штабы Навального и Фонд борьбы с коррупцией объявлены в России экстремистскими организациями

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 2 дня назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Политика 50 минут назад

Сергей Удальцов: Мы должны быть как святые люди, чтобы не давать власти повода для нашей дискредитации

Общество 1 час назад

Вице-премьер: Сертификат о вакцинации будет так же важен, как паспорт

Общество 1 час назад

«О таких драконовских мерах я не слышала»: Политолог ответила Пескову о «безальтернативности» QR-кодов

Общество 1 час назад

«Дальше на очереди продажа презервативов по QR-кодам?» В сети возмущены решением властей Екатеринбурга продавать алкоголь по QR-коду

Расследование 1 час назад

Алина Кабаева осталась без денег

Расследование 1 час назад

Дмитрий Рогозин потратит «на секретарш» больше 400 млн

Происшествия 1 час назад

Стрельба в дагестанской мечети: имам мёртв, нападавшего зарезали

Общество 2 часа назад

«Когда все это закончится?» Россияне возмутились новой «ковидной» инициативой из Госдумы

Политика 2 часа назад

«Несоразмерно и несправедливо»: Президентский СПЧ встревожен иском прокуратуры к «Мемориалу»

Политика 2 часа назад

В правозащитной деятельности «Мемориала» власти нашли оправдание экстремизма и терроризма

Общество 3 часа назад

Ситуация на границе Беларуси и Польши: Мигранты прорывают заграждения, российских десантников направляют на учения, Лукашенко готов звать на помощь РФ

Без рубрики 3 часа назад

В аэропорту Шереметьево задержан двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова - Усман

Общество 3 часа назад

«Большая глупость – признавать апартаменты жильем», считает вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости (МАИН) Ирина Радченко

Политика 4 часа назад

«Подготовка к свержению законной власти»: Депутат Делягин предупредил о госперевороте в России

Общество 5 часов назад

Как получить QR-код, если у вас антитела

Общество 5 часов назад

В возрасте 75 лет умер известный писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

Общество 6 часов назад

Биография Игоря Чайки

Общество 7 часов назад

Прирост умерших от ковида в РФ не опускается ниже отметки в 1 230 человек третьи сутки

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика