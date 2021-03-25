Oxxxymiron: возвращение главного рэп-поэта России вызвало восторги и вопросы

Новинок от рэпера Оксимирона интеллектуальная публика ждала 6 лет. Мирон Фёдоров (он же Oxxxymiron) в своё время поразил публику своей работой над словом, сразу обозначив своё превосходство над коллегами, предпочитающими перетирать темы тёлок и бабла. Мирон выкладывал треки по очереди, и среди новинок особо выделяется композиция «Организация» - эдакий авангардный портрет современной России, дыхания её общества.

Однако позже выяснилось, что, собирая микстейп (альбом) «Смутное время», музыкант включил в него аж 36 треков, подавляющее большинство из которых публике уже знакомы. Помимо «Организации», ещё две, от силы три композиции представляются новыми. За это Фёдоров получил волну критики. С другой стороны, собрание сочинений датируется 2014-2021 годами, и вполне можно предположить концепцию, что нынешнее «смутное время» как раз в 2014-м и началось.

И – самое главное – Oxxxymiron вполне заслуживает того, чтобы ещё больше расширить свою аудиторию. Хотя интерес и так трудно переоценить: вещица «Кто убил Марка?» за 10 дней перевалила на YouTube за 10 миллионов просмотров, у «Организации» и «Цунами» результаты пока чуть скромнее.

Музыкальные платформы: YouTube Music, Apple Music, BOOM, «Яндекс.Музыка».