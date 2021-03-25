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«Их деятельность оправдана и необходима»: Дочь Пескова заступилась за «Мемориал»

То, что Елизавета Пескова считает необходимой и оправданной деятельность, в прокуратуре оценили как оправдание экстремизма и терроризма

Фото: Instagram

Дмитрий и Елизавета Песковы

Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета Пескова прокомментировала в своем Instagram новость о требовании прокуратуры ликвидировать правозащитную организацию «Мемориал»*. Она считает, что правозащитники делают нужное дело.

«Организация более 30 лет занимается рассмотрением чрезвычайно важного, как мне представляется, вопроса исторического наследия нашей страны, — пишет г-жа Пескова. — На мой взгляд, их деятельность оправдана и необходима».

Дочь спикера Кремля выразила надежду на «честное расследование и объективное решение», сопроводив эту фразу многоточием.

При этом прокуратура взглядов Елизаветы Песковой не разделяет. Там уверены, что «Мемориал» занимается не «необходимым» для России делом, а оправданием терроризма и экстремизма. Также в иске, подписанном прокурором Москвы Денисом Поповым, говорится, что правозащитники нарушают Конституцию России, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Международный пакт о гражданских и политических правах, Всеобщую декларацию прав человека и даже Конвенцию о правах ребёнка.

*«Мемориал» объявлен в России «иностранным агентом».

Фото: Instagram @lisa_peskova
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