Алина Кабаева осталась без денег

Утешительный "Оскар"

Пестрое платье миди от Alessandra Rich за 2 тыщи баксов, обручальное кольцо, которое она уже не скрывает, винтажная сумка Chanel, ее любимые жемчужные сережки... Любителям гламурных сплетен и дорогих нарядов на прошлой неделе было, что обсудить. Не часто появляющаяся в свете олимпийская чемпионка Алина Кабаева снова вышла из тени: на проходившем в Милане фестивале Sport Movies & TV-2021 Международной федерации спортивного кино и телевидения гимнастке торжественно вручили Венок почета.

Этой наградой жюри отметило вклад Кабаевой в пропаганду спорта. В частности, фестиваль художественной гимнастики «Алина», который с 2009 года проводит Благотворительный фонд Алины Кабаевой.

Sport Movies & TV-2021 на федеральных каналах даже прозвали "Оскаром" в мире спортивного телевидения и кино (хотя прежде об этой премии даже не было слышно). Но если это и в самом деле "Оскар", то для Кабаевой его можно считать утешительным. В последнее время финансовые дела фонда, за который ее наградили, больше напоминают спортивную драму.