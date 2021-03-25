Алина Кабаева осталась без денег
Благотворительный фонд знаменитой гимнастки лишился спонсорских миллионов.
Утешительный "Оскар"
Пестрое платье миди от Alessandra Rich за 2 тыщи баксов, обручальное кольцо, которое она уже не скрывает, винтажная сумка Chanel, ее любимые жемчужные сережки... Любителям гламурных сплетен и дорогих нарядов на прошлой неделе было, что обсудить. Не часто появляющаяся в свете олимпийская чемпионка Алина Кабаева снова вышла из тени: на проходившем в Милане фестивале Sport Movies & TV-2021 Международной федерации спортивного кино и телевидения гимнастке торжественно вручили Венок почета.
Этой наградой жюри отметило вклад Кабаевой в пропаганду спорта. В частности, фестиваль художественной гимнастики «Алина», который с 2009 года проводит Благотворительный фонд Алины Кабаевой.
Sport Movies & TV-2021 на федеральных каналах даже прозвали "Оскаром" в мире спортивного телевидения и кино (хотя прежде об этой премии даже не было слышно). Но если это и в самом деле "Оскар", то для Кабаевой его можно считать утешительным. В последнее время финансовые дела фонда, за который ее наградили, больше напоминают спортивную драму.
Траурный венок
Ни в этом, ни в прошлом году фонд Кабаевой "Алину" не проводил. Это хотя бы понятно: пандемия. Вот только не проводил он ее и в доковидном 19-м. Тогда по ВГТРК лишь прокрутили фильм, посвященный истории фестиваля. До этого было 10 праздников, проходивших каждый год - и вдруг такая пауза. Причина кроется в финансовых отчетностях фонда.
В 2013-м году, выяснил "Собеседник", фонд получил от российских коммерческих организаций почти 200 млн. рублей. С 2014 по 2017 годы, после объявления антироссийских санкций и падения цен на нефть, регулярно капало еще миллионов по 70. В 2018-м набежало больше 100 млн. А в 2019-м - лишь 10 млн. с копейками. На серьги этого, может и хватит, а вот на масштабное шоу - не очень.
В этом году фонд подавать финансовый отчет в Минюст и вовсе не стал. По закону он этого не обязан делать, если сумма пожертвований составляет менее 3 млн. рублей. В предыдущие годы такая сумма шла только на зарплаты сотрудникам. Так что полученный в Милане почетный венок для "Алины" Кабаевой словно траурный.
Какой же "Оскар" без Михалкова
В любом случае спортивный "Оскар" гимнастка получила не зря. Оказалось, ее фонд тоже отчасти связан с актерской средой.
Дело в том, что Благотворительный фонд Алины Кабаевой обладает коллекцией товарных знаков на разные виды продукции: от калькуляторов и пупсиков до дисков звукозаписи и отбеливащих средств. Большинство из них гимнастка зарегистрировала в 2019 году, тот есть тогда, когда у фонда с деньгами стало "все плохо".
При этом, как заметил "Собеседник", у спортсменки сменился патентный доверенный. Если ее первые товарные знаки регистрировала поверенный Инна Чудакова, то с 2019 года это стала делать компания "Бастион". Ее единственный учредитель - гендиректор "Российского авторского общества" Александр Сухотин (авторский совет РАО возглавляет доверенное лицо Владимира Путина музыкант Игорь Бутман). А возглавляет "Бастион" Сергей Самыкин, который через компанию "Голливуд Репортер рус" сотрудничает со студией "Тритэ" Никиты Михалкова. Михалков тоже неоднократно был доверенным лицом президента. Такое кино.
Мало того, тот же номер телефона, что указан в учредительных документах Кабаевой, записан еще и за специализированным фондом управления целевым капиталом "Фонд поддержки Центрального Дома Актера". Правда, какой из фондов первым возьмет трубку, выяснить не удалось. Оказалось, данный номер телефона уже "не обслуживается". Может, отключили за неуплату?
Семейный "Резерв" себя исчерпал
При этом формально зарегистрирован фонд Кабаевой по адресу столичного спорткомплекса "Кунцево", который возглавляет мама спортсменки, Любовь Михайловна. А владеет комплексом фирма "Резерв-М" сестры гимнастки, Лейсан Кабаевой.
Так вот, если с госконтрактами у СФОК "Кунцево" все пока хорошо, то вот с делами у "Резерва" уже не очень. Несколько месяцев за руководством компании охотятся судебные приставы, пытаясь выбить из сестры чемпионки долги перед бюджетом, но, видимо, у той тоже денег нет. Хотя весь долг-то - 3.200. Но тут еще и другие наложенные судом финансовые санкции навалились - "за непредставление в установленный срок сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования". Того и гляди, из спорткомплекса скоро придется съехать...
Благотворительный фонд Алины Кабаевой вообще необычный. У него нет ни собственного сайта, ни, соответственно, банковских реквизитов, по которым можно было бы перечислять ему пожертвования. Такое впечатление, что давать фонду деньги разрешено было только избранным, да и то по особому соизволению. Немудрено, что в итоге финансовый поток иссяк. Почему и по чьей прихоти - неизвестно. Но в последние месяцы маршруты самолета летного отряда "Россия", на котором, как писали СМИ, летает Алина Кабаева, не совпадают с маршрутами борта №1. Если, конечно, тот самолет по-прежнему закреплен за ней. Во всяком случае, получать награду в Милан чемпионка летала совсем другим рейсом.