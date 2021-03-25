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В возрасте 75 лет умер известный писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

Больше всего Коклюшкин известен по выступлениям в популярных юмористических передачах на российском телевидении

Фото: Global Look Press

Умер известный российский писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин. Об этом сообщает телеканал «Россия 24». 

Причиной смерти писателя стала острая сердечная недостаточность. 

Монологи Коклюшкина исполняли со сцены многие российские артисты, в числе которых Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова. 

За свою жизнь сатирик написал более 10 книг, среди которых популярными стали «Алло, Люся, это я!», «Убойная реприза», «Стой, кто идет?!» и «Как стать душой компании». Писатель создал тексты к четырем полноценным сольным концертам, поучаствовал он и в написании сценария к мультфильму «Великолепный Гоша», который был снят на студии «Союзмультфильма» в конце 80-х.

Коклюшкин выступал в популярных юмористических передачах российского телевидения. Долгое время он входил в состав актерского цеха программ Регины Дубовицкой.

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