Ситуация на границе Беларуси и Польши: Мигранты прорывают заграждения, российских десантников направляют на учения, Лукашенко готов звать на помощь РФ

На фоне этих событий в Минобороны РФ сообщили, что в Белоруссию направлены российские десантники для проведения совместных тактических учений с подразделениями белорусских вооруженных сил.

«12 ноября в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-десантных войск подразделение российских десантников выполнит практическое десантирование на незнакомой площадке приземления на территории Гродненской области Республики Белоруссия», – передает «Интерфакс» сообщение ведомства.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что Минск готов реагировать на любые угрозы и вызовы для обеспечения безопасности страны, а также привлечь для этого Россию.

«Создается впечатление, что наши соседи, в том числе Польша, в рамках решения своих внутриполитических проблем, а также проблем внутри Евросоюза, готова развязать конфликт, в который хотят втянуть Европу. Хотим предупредить "горячие головы" – язык шантажа, угроз неприемлем. Вооруженные силы Беларуси готовы ответить жестко на любые выпады», – цитирует Хренина телеграм-канале госагентства БелТА.

По его словам, вблизи западных границ Беларуси создана группировка численностью 15 тысяч человек, задействованы средства ПВО, развернуто 12 полевых лагерей для размещения польских военнослужащих и техники.