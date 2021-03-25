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Ситуация на границе Беларуси и Польши: Мигранты прорывают заграждения, российских десантников направляют на учения, Лукашенко готов звать на помощь РФ

Главные новости о происходящем у западных границ Белоруссии

Фото: Минобороны Польши/Минобороны РБ

Группа мигрантов пыталась прорваться в Польшу в районе белорусского пункта пропуска.

Как сообщило в своем официальном Twitter-аккаунте Министерство обороны Польши, мигранты пересекли пограничный переход в Кузнице на белорусской стороне. Они были задержаны польской армией, пограничной службой и полицией. Отмечается, что люди смогли перейти границу вдоль забора.

Министерство также опубликовало ролик, где видно, как вдоль заграждений бежит группа мигрантов с вещами и за этим наблюдают польские силовики.

На фоне этих событий в Минобороны РФ сообщили, что в Белоруссию направлены российские десантники для проведения совместных тактических учений с подразделениями белорусских вооруженных сил.

«12 ноября в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-десантных войск подразделение российских десантников выполнит практическое десантирование на незнакомой площадке приземления на территории Гродненской области Республики Белоруссия», – передает «Интерфакс» сообщение ведомства.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что Минск готов реагировать на любые угрозы и вызовы для обеспечения безопасности страны, а также привлечь для этого Россию.

«Создается впечатление, что наши соседи, в том числе Польша, в рамках решения своих внутриполитических проблем, а также проблем внутри Евросоюза, готова развязать конфликт, в который хотят втянуть Европу. Хотим предупредить "горячие головы" – язык шантажа, угроз неприемлем. Вооруженные силы Беларуси готовы ответить жестко на любые выпады», – цитирует Хренина телеграм-канале госагентства БелТА.

По его словам, вблизи западных границ Беларуси создана группировка численностью 15 тысяч человек, задействованы средства ПВО, развернуто 12 полевых лагерей для размещения польских военнослужащих и техники.

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