«Большая глупость – признавать апартаменты жильем», считает вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости (МАИН) Ирина Радченко
На минувшей неделе в Госдуме попытались рассмотреть вопрос о статусе апартаментов. Но депутаты столкнулись с мощной критикой законопроекта со стороны думских фракций, и спикер Вячеслав Володин перенес обсуждение на 18 ноября
Володин также потребовал запросить заключение правительства насчет того, стоит ли придавать апартаментам статус жилых помещений и разрешать гражданам там прописываться.
– На мой взгляд, разрешить это, – уверена эксперт, – сделать большую глупость. Апартаменты возникли как проекты реновации промышленных предприятий, НИИ и т.д. У таких помещений, надо сказать, есть масса преимуществ с точки зрения дизайна – скажем, потолки в 4 метра, большие окна… Кто-то сделал из апартаментов офисы. Например, на улице Бутлерова в столице есть проект NeoGeo. Раньше это был завод, сейчас – большой инновационный кластер офисных помещений. Город в городе, с теннисными кортами, ресторанами, и т.д. Зашел и остался там на весь день. У этого же застройщика есть другой объект, у станции метро «Бауманская» – там бывший НИИ переоборудован в апартаменты под квартиры (комплекс «Трайбека»). И кто-то там действительно живет. Но при этом помещения остаются в нежилом фонде.
– Но потом застройщики вместо реновации промышленных помещений стали лепить апартаменты с нуля, – продолжает Ирина Радченко. – Себестоимость возведения таких домов для них на 20-30% ниже. А для покупателей апартаменты привлекательны ценой – они обходятся на 10-15% дешевле, чем обычные квартиры. И люди их покупают, так как не знают, что их ждет масса неудобств.
Во-первых, для нежилых помещений не нужно соблюдать СанПиНы и разные нормы, необходимые для жилья, – инсоляции, шумоизоляци, парковочных мест и т.д. То есть окна дом в дом, без лучика света и картонные перегородки (жители таких квартир рассказывали мне, что слышат звуки телефонов у соседей). Более того, собственники должны за свой счет проводить в апартаментах спринкерную систему пожаротущения – разводку по потолку, что стоит достаточно дорого, но это – обязательное требование для нежилых помещений. Но это еще не все.
Для проживающих в апартамента коммунальные платежи дороже и нет никаких льгот (это же нежилое помещение, а для коммерсантов все услуги ЖКХ и т.п. дороже). Налог на имущество тоже в 3-4 больше – так как платят они по нормам, установленным для юрлиц. Прописаться там нельзя, а значит, люди не смогут устроить детей в школы и детсады, получать пособия и другие социальные льготы.
Если честно, я считаю, что никаким способом решить эту проблему невозможно. Законодательно приравнять их к жилью – утопия. Я противник этого. Если это сделать, надо вокруг настроить школ и детских садиков, поликлиник, подземных парковок… А главное – соблюсти требования инсоляции, чего невозможно добиться, не снеся эти дома. Но этого никто делать не будет. В любом случае, я противник признания апартаментов жилыми помещениями. Если это все же произойдет, то так и будут продолжать строить дома, не соблюдая никаких норм.
Не думаю, что при этом запретят строительство апартаментов: в правительстве и в Госдуме очень сильное строительное лобби, а апартаменты – любимое занятие всех застройщиков.
Возможно, этим помещениям присвоят самостоятельный статус, и в законе появится новый вид помещений (сейчас есть только жилые и нежилые). Пусть они будут в статусе апартаментов, пусть люди покупают эти помещения, зная, что они будут платить дороже за все, что у них не будет ни поликлиники, ни детсада, ни школы... На западе тоже есть рынок апартаментов. Такие помещения там в основном используются под студенческие общежития и т.п. И это разумно: прожить неделю в гостинице с шумными соседями, согласитесь, можно, а вот постоянно так существовать – уже проблематично.