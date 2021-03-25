«Большая глупость – признавать апартаменты жильем», считает вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости (МАИН) Ирина Радченко

– Но потом застройщики вместо реновации промышленных помещений стали лепить апартаменты с нуля, – продолжает Ирина Радченко. – Себестоимость возведения таких домов для них на 20-30% ниже. А для покупателей апартаменты привлекательны ценой – они обходятся на 10-15% дешевле, чем обычные квартиры. И люди их покупают, так как не знают, что их ждет масса неудобств.

Во-первых, для нежилых помещений не нужно соблюдать СанПиНы и разные нормы, необходимые для жилья, – инсоляции, шумоизоляци, парковочных мест и т.д. То есть окна дом в дом, без лучика света и картонные перегородки (жители таких квартир рассказывали мне, что слышат звуки телефонов у соседей). Более того, собственники должны за свой счет проводить в апартаментах спринкерную систему пожаротущения – разводку по потолку, что стоит достаточно дорого, но это – обязательное требование для нежилых помещений. Но это еще не все.

Для проживающих в апартамента коммунальные платежи дороже и нет никаких льгот (это же нежилое помещение, а для коммерсантов все услуги ЖКХ и т.п. дороже). Налог на имущество тоже в 3-4 больше – так как платят они по нормам, установленным для юрлиц. Прописаться там нельзя, а значит, люди не смогут устроить детей в школы и детсады, получать пособия и другие социальные льготы.

Если честно, я считаю, что никаким способом решить эту проблему невозможно. Законодательно приравнять их к жилью – утопия. Я противник этого. Если это сделать, надо вокруг настроить школ и детских садиков, поликлиник, подземных парковок… А главное – соблюсти требования инсоляции, чего невозможно добиться, не снеся эти дома. Но этого никто делать не будет. В любом случае, я противник признания апартаментов жилыми помещениями. Если это все же произойдет, то так и будут продолжать строить дома, не соблюдая никаких норм.

Не думаю, что при этом запретят строительство апартаментов: в правительстве и в Госдуме очень сильное строительное лобби, а апартаменты – любимое занятие всех застройщиков.

Возможно, этим помещениям присвоят самостоятельный статус, и в законе появится новый вид помещений (сейчас есть только жилые и нежилые). Пусть они будут в статусе апартаментов, пусть люди покупают эти помещения, зная, что они будут платить дороже за все, что у них не будет ни поликлиники, ни детсада, ни школы... На западе тоже есть рынок апартаментов. Такие помещения там в основном используются под студенческие общежития и т.п. И это разумно: прожить неделю в гостинице с шумными соседями, согласитесь, можно, а вот постоянно так существовать – уже проблематично.