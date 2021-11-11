В Москве учредили музей «Динамо». Там могут оказаться трофеи Яшина и клюшки Овечкина
Кроме выставок, в музее собираются проводить конференции и снимать фильмы
По информации “Собеседника”, проект был зарегистрирован 11 ноября по адресу ВТБ-Арены.
Генеральным директором АНО Выставочный Центр "Музей "Динамо", судя по данным ЕГРЮЛ, назначена Наталия Малинова. Ее деятельность никак не связана со спортом, зато связана с основным спонсором “Динамо” - ВТБ. В банке Наталья занимает позицию вице-президента.
В описании сказано, что музей “Динамо”, кроме организации выставок, будет заниматься изданием книг, производством кинофильмов и телепрограмм, а также “деятельностью по охране исторических мест и зданий, памятников культуры”. Последний пункт, вероятно, относится к памятнику Льву Яшину, который собираются перенести на более видное место. Об этом недавно говорил член совета директоров “Динамо” Сергей Степашин:
“Мы приняли решение передвинуть памятник Льву Ивановичу Яшину… Мало кто даже из москвичей знает, где он стоит. После реконструкции стадиона он оказался в парке. Мы хотим его вынести и поставить на прежнее место у стадиона”.
По словам Степашина, в музее «Динамо», будет отдельный угол с личными наградами Льва Яшина, которые в большом количестве хранится дома у его вдовы Валентины Ивановны. Этими экспонатами дело вряд ли ограничится.
По странному совпадению, в день учреждения музея на тему спортивных реликвий высказался российский хоккеист «Вашингтона», воспитанник «Динамо», Александр Овечкин. По словам звезды НХЛ, он размышляет о том, чтобы выставить где-то в России коллекцию памятных клюшек, которыми он забивал свои лучшие шайбы. Сейчас они хранятся в американском доме хоккеиста, в некой «зеркальной комнате».
Выставочный зал в 5 километрах от Кремля - самое подходящее для коллекции. Полностью запустить музейный проект в «Динамо» собираются в следующем году - к 100-летию спортивного общества.