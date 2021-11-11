В Москве учредили музей «Динамо». Там могут оказаться трофеи Яшина и клюшки Овечкина

По информации “Собеседника”, проект был зарегистрирован 11 ноября по адресу ВТБ-Арены.

Генеральным директором АНО Выставочный Центр "Музей "Динамо", судя по данным ЕГРЮЛ, назначена Наталия Малинова. Ее деятельность никак не связана со спортом, зато связана с основным спонсором “Динамо” - ВТБ. В банке Наталья занимает позицию вице-президента.

В описании сказано, что музей “Динамо”, кроме организации выставок, будет заниматься изданием книг, производством кинофильмов и телепрограмм, а также “деятельностью по охране исторических мест и зданий, памятников культуры”. Последний пункт, вероятно, относится к памятнику Льву Яшину, который собираются перенести на более видное место. Об этом недавно говорил член совета директоров “Динамо” Сергей Степашин:

“Мы приняли решение передвинуть памятник Льву Ивановичу Яшину… Мало кто даже из москвичей знает, где он стоит. После реконструкции стадиона он оказался в парке. Мы хотим его вынести и поставить на прежнее место у стадиона”.﻿﻿﻿