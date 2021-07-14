Хоккеист Овечкин еще 5 лет отыграет в клубе НХЛ Washington Capitals
48 голов Овечкина в сезоне 2019-20 привели к лидерству команды в НХЛ
Хоккеист Овечкин еще 5 лет отыграет в клубе НХЛ Washington Capitals
Клуб Washington Capitals повторно подписал контракт с хоккеистом Александром Овечкиным. Пятилетнее сотрудничество с российским спортсменом обойдется клубу в 47,5 миллиона долларов.
На официальном сайте клуба отмечают, что Овечкин остается ведущим членом команды по количеству голов.
«Алекс - спортсмен мирового класса, которого всегда будут уважать не только за то, что он руководил командой в достижении нашей конечной цели - выиграть Кубок Стэнли, но и за то, что вдохновил следующее поколение болельщиков и молодых игроков»
, - заявил основатель Monumental Sports & Entertainment и генеральный директор Тед Леонсис.
𝐅𝐎𝐑𝐄𝐕𝐄𝐑 𝐀 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋.— Washington Capitals (@Capitals) July 27, 2021
The Washington Capitals have re-signed captain Alex Ovechkin to a five-year, $47.5 million contract.
Full Details: https://t.co/iLXnd3MUZy#ALLCAPS | #Gr8 pic.twitter.com/coS7gHTpS6
48 голов Овечкина в сезоне 2019-20 привели к лидерству команды в НХЛ. Из 48 голов спортсмена, забитых в сезоне 2019-2020, 35 были забиты с равным счетом, что является четвертым по величине результатом в его карьере.
Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, который возглавил Лигу по голам в возрасте 34 лет и старше.