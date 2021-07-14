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Хоккеист Овечкин еще 5 лет отыграет в клубе НХЛ Washington Capitals

48 голов Овечкина в сезоне 2019-20 привели к лидерству команды в НХЛ

Фото: Global Look Press

Александр Овечкин

Хоккеист Овечкин еще 5 лет отыграет в клубе НХЛ Washington Capitals

Клуб Washington Capitals повторно подписал контракт с хоккеистом Александром Овечкиным. Пятилетнее сотрудничество с российским спортсменом обойдется клубу в 47,5 миллиона долларов.

На официальном сайте клуба отмечают, что Овечкин остается ведущим членом команды по количеству голов. 

«Алекс - спортсмен мирового класса, которого всегда будут уважать не только за то, что он руководил командой в достижении нашей конечной цели - выиграть Кубок Стэнли, но и за то, что вдохновил следующее поколение болельщиков и молодых игроков»

, - заявил основатель Monumental Sports & Entertainment и генеральный директор Тед Леонсис.

48 голов Овечкина в сезоне 2019-20 привели к лидерству команды в НХЛ. Из 48 голов спортсмена, забитых в сезоне 2019-2020, 35 были забиты с равным счетом, что является четвертым по величине результатом в его карьере.

Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, который возглавил Лигу по голам в возрасте 34 лет и старше.

Теги: #Овечкин, #Хоккей

Рубрика: Спорт

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