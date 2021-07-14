Хоккеист Овечкин еще 5 лет отыграет в клубе НХЛ Washington Capitals

48 голов Овечкина в сезоне 2019-20 привели к лидерству команды в НХЛ. Из 48 голов спортсмена, забитых в сезоне 2019-2020, 35 были забиты с равным счетом, что является четвертым по величине результатом в его карьере.

Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, который возглавил Лигу по голам в возрасте 34 лет и старше.