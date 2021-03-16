"Овечкин будет играть, пока не обгонит Гретцки": когда Ови станет лучшим снайпером НХЛ

Эксперт по Национальной хоккейной лиге Павел Лысенков предполагает, что Александр Овечкин сделает все, чтобы стать первым в списке снайперов НХЛ за всю ее историю.

Этой ночью 35-летний нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Баффало» забросил 717-ю шайбу в карьере. Тем самым, россиянин догнал в списке лучший снайперов НХЛ за всю ее историю легендарного канадца Фила Эспозито, занимавшего шестую строчку. Следующими целями Ови являются Марсель Дионн с 731 голом и Бретт Халл с 741-й заброшенной шайбой. Лидером же списка является Уэйн Гретцки – у него 894 гола.

– Думаю, Александру Овечкину в этом сезоне реально обойти в списке снайперов Дионна. Для этого нужно еще 14 голов, и динамика позволяет рассчитывать, что выход Ови на пятую строчку списка состоится где-то в конце апреля – начале мая, – рассказал Павел Лысенков в интервью Sobesednik.ru. – А вот Халл уже станет, скорее всего, целью следующего сезона.

Интересно мнение эксперта о том, насколько далеко в этом списке Овечкин может забраться вообще.

– Знаете, это похоже на компьютерную игру, когда ты прошел 98 уровней из 100. Никто и никогда не остановится на достигнутом в такой ситуации, – уверен Лысенков.

Поэтому предположу, что Овечкин будет играть до тех пор, пока не побьет рекорд Гретцки. Даже если ему будет 40 лет и более, он перед каждым сезоном будет подписывать контракт на год и играть, играть, играть.

Причем необязательно, что его клубом по-прежнему будет «Вашингтон». Александр не остановится, потому что это статус, визитка на всю жизнь. И мы его запомним не тем, что он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году, не тем, что он много раз брал «Морис Ришар трофи» как лучший снайпер сезона и не тем, что он выигрывал чемпионаты мира.

Мы запомним Овечкина тем, что он обошел Гретцки. Это как Армстронг, который первым ступил на Луну. Такой шанс нельзя упускать.

Похожая ситуация сейчас присутствует в «Сан-Хосе», который из года в год подписывает контракт с 41-летним Патриком Марло. Тот уже мало что решает на льду, но хочет обойти Горди Хоу по количеству сыгранных в НХЛ матчей и выйти там на первую строчку, и это произойдет уже совсем скоро – осталось около 20 игр.

Отметим, что из всех целей, которые Александр может достигнуть в хоккее, для Овечкина сейчас актуальны как раз выход на первую строчку в списке лучших снайперов НХЛ за всю ее историю и победа на Олимпиаде, которая ему пока не покорилась.

– НХЛ уже объявила, что ее хоккеисты сыграют на Олимпиаде в Пекине в 2022 году, так что у Овечкина будет еще минимум один шанс стать олимпийским чемпионом, – говорит Лысенков.