Хоккеист Александр Овечкин отметил свое 35-летие с неожиданным размахом.

Ковальчук, Ольга Бузова, Валерий Меладзе, Дмитрий Маликов и другие. Кто гости, а кто приглашенные артисты – не разобрать, люди с именами по обе стороны сцены. Размах гламурные издания оценили в 5 миллионов рублей. Кажется, свадьба хоккеиста с Анастасией Шубской и то получилась скромнее. Для праздника был выбран один из самых роскошных залов – Orion Hall на западе Москвы, вмещающий до 450 гостей.

Фото: Instagram

Народу было меньше, но лишнее место пригодилось – это позволило широко расставить столы. Официанты, судя по записям в инстаграме, ходили в масках – с этим строго.

Видео с кадрами из жизни Александра проецировалось прямо на стены заведения. Для четкой работы спецэффектов к банкетному залу подогнали несколько ПТС (грузовиков с телетехникой внутри) – так, как бывает при обеспечении прямой трансляции с матча.

Удаленно Овечкина поздравили еще больше человек – даже глава Мордовии Владимир Волков. Оказывается, предки спортсмена родом именно из этого региона.

Под конец Александр Овечкин получил Кубок Стэнли, который оказался тортом. В этом сезоне завоевать настоящий у «Вашингтон Кэпиталз» не получилось. Ну хоть так.

У широкого праздника в России может быть и другой смысл. Контракт с «Вашингтоном» (около 10 миллионов долларов в год) скоро заканчивается. У команды объективно нет денег на Александра. В НХЛ действует жесткий потолок зарплат, через год у клуба может остаться только 24 млн долларов на десяток игроков. Отдать половину одному игроку, пусть и капитану – для американцев это накладно. В России душа пошире.

– Как только Александр решит, что ему пора вернуться, он будет рассматриваться нами в первую очередь, – сказал пресс-атташе родного для Овечкина московского «Динамо» Михаил Кравченко.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №37-2020 под заголовком «На день рождения Овечкина оборудование свозили автобусами».