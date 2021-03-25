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Сегодня, в 14:36

«Если бы стены Кремля не были красными – они бы покраснели»: лучшие цитаты Виктора Коклюшкина

Смешные афоризмы в память о писателе и сатирике

Фото: uznayvse.ru

Сегодня стало известно о смерти известного российского писателя-сатирика и драматурга Виктора Коклюшкина. Он выступал на телевидении в таких передачах как «Аншлаг», «Смехопанорама» и «Кривое зеркало». 

В память о нем мы решили собрать лучшие его афоризмы, которые актуальны сейчас как никогда.  

«Для борьбы с дураками в России создали комитет умных, в который вошли сплошь дураки»;
«Минувшее лето, со всем очевидностью, показало, что многие люди представляют настоящий интерес только для комаров»;
«Цензуры у нас нет, но у каждого есть чувство самосохранения»;
«Совет Федерации – уже готовый театр теней. Не видно, не слышно, а расходы на него как на хорошую десантную дивизию»; 
«Запретить у нас можно все что угодно, но запретить быть бестолковым нельзя»;
«В ходу должны быть другие пословицы: Не в свои сани садись; готовь сани летом, а телегу продай зимой; на воре и шапка красивая»; 
«Прежде глава назывался первй секретарь Горисполкома, а теперь "Мэр", тобишь – "Мэрзавец"!»; 
«Пришёл с работы чуть пораньше, в комнате посторонний мужчина. Я ему табуреткой по голове, а это электрик. Теперь в квартире темно, а в камере уголовники зовут меня «Выключатель». Им смешно, а мне обидно»
«Я не бледный, просто у меня мысли светлые»;
«На улице подошёл пьяный, говорит «Щас как дам!» — и упал. А я и не знаю, что делать — уйти вроде неудобно, а если его поднять, он даст». 
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