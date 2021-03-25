«Если бы стены Кремля не были красными – они бы покраснели»: лучшие цитаты Виктора Коклюшкина

Сегодня стало известно о смерти известного российского писателя-сатирика и драматурга Виктора Коклюшкина. Он выступал на телевидении в таких передачах как «Аншлаг», «Смехопанорама» и «Кривое зеркало».

В память о нем мы решили собрать лучшие его афоризмы, которые актуальны сейчас как никогда.

«Для борьбы с дураками в России создали комитет умных, в который вошли сплошь дураки»;

«Минувшее лето, со всем очевидностью, показало, что многие люди представляют настоящий интерес только для комаров»;

«Цензуры у нас нет, но у каждого есть чувство самосохранения»;

«Совет Федерации – уже готовый театр теней. Не видно, не слышно, а расходы на него как на хорошую десантную дивизию»;

«Запретить у нас можно все что угодно, но запретить быть бестолковым нельзя»;

«В ходу должны быть другие пословицы: Не в свои сани садись; готовь сани летом, а телегу продай зимой; на воре и шапка красивая»;

«Прежде глава назывался первй секретарь Горисполкома, а теперь "Мэр", тобишь – "Мэрзавец"!»;

«Пришёл с работы чуть пораньше, в комнате посторонний мужчина. Я ему табуреткой по голове, а это электрик. Теперь в квартире темно, а в камере уголовники зовут меня «Выключатель». Им смешно, а мне обидно»

«Я не бледный, просто у меня мысли светлые»;

«На улице подошёл пьяный, говорит «Щас как дам!» — и упал. А я и не знаю, что делать — уйти вроде неудобно, а если его поднять, он даст».