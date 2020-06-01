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«Критическая» ситуация с ковидом, удар по соцсетям, родители против экспресс-тестов: главное к вечеру 15 октября

Дайджест событий к окончанию пятницы

Фото: Global Look Press, АГН "Москва"

«Коммерсантъ» сообщил о подготовке законопроекта, регулирующего рекомендательные сервисы в соцсетях. Пока документ не внесён в парламент, однако, в случае, если он будет принят, под ударом окажутся множество популярных ресурсов: Facebook, «ВКонтакте», Instagram, YouTube, а также музыкальные сервисы. Газета пишет, что инициатором идеи стало московское отделение Ассоциации юристов России, однако ранее с подобной идей уже выступал единоросс Антон Горелкин, известный законопроектами по регулированию технологического сектора.

В России второй день подряд обновляются максимумы по смертности и заболеваемости: за сутки выявлено 32 196 новых случае (почти на тысячу больше, чем накануне) и 999 летальных исходов. Главврач ковидного госпиталя в Коммунарке Денис Проценко уже успел заявить о ситуация с ковидом «если не критическая, то близка к этому», ещё раз призвав всех прививаться. В регионах тем временем продолжают ужесточать ковидные ограничения.

В Великобритании 25-летний мужчина напал с ножом на депутата правящей Консервативной партии Дэвида Амесса. Врачи пытались оказать ему первую помощь прямо в церкви, где он и получил несколько ранений во время встречи с избирателями, однако в итоге г-н Амесс скончался. Нападавший был задержан по горячим следам.

Родители одной из десяти московских школ, где ввели обязательное экспресс-тестирование, обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить законность решения столичной мэрии. Они не согласны с тем, что эта процедура проводится без их согласия и настаивают, что делать это должны профессиональные медработники, а не учителя.

Бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей», советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову полностью запретили переписку. По указанию следователя ФСБ Александра Чабана сотрудники ФСИН изымают как входящую, так и исходящую корреспонденцию обвиняемого в госизмене журналиста который уже больше года находится в СИЗО «Лефортово». Родные Сафронова расценивают это как акт давления.

Стал известен предварительный состав коалиционного правительства Германии. К официальным переговорам на тему её формирования приступили победившая на выборах СДПГ Олафа Шольца, либералы из СвДП и блок «Союз 90»/«Зелёные».

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