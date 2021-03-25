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Полиция пришла с обыском в Институт лазерной физики РАН в Новосибирске

Следователи подозревают, что его директор, член-корреспондент РАН заключил фиктивный договор на 2 млн рублей

Фото: Отделение ГПНТБ СО РАН

Алексей Тайченачев

Глава новосибирского Института лазерной физики, доктор физмат наук, член-корреспондент РАН Алексей Тайченачев сообщил, что в учебном заведении проходят обыски. По данным источника «Коммерсанта» и по словам самого директора учреждения, против него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ).

«Судя по представленному мне документу, это так. Они считают, что институт в 2017 году заключил неправомерный договор. В связи с этим проводятся действия. Я сейчас в институте, жду окончания обыска», — рассказал сам Тайченачев изданию НГС. Он также отметил, что обыски идут пока лишь в бухгалтерии и в кабинете его зама по финансам.

Как пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах, внимание правоохранителей привлек договор, заключенный между Институтом и межотраслевой научно-технической ассоциацией «Сибирский лазерный центр» (СЛЦ). Следствие считает, что двухмиллионный контракт по «разработке, сборке и наладке оптической системы блока усилителя для CO2-лазера "Сибирь-8МЛП"» на деле был фиктивным и никаких работ по нему не проводилось. Их доводы не приводятся.

Теги: #РАН, #Наука

Рубрика: Общество

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