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В Бундестаге строят «светофор». Партия Меркель не вошла в предварительный состав правительственной коалиции

СДПГ, "Зелёные" и либералы из СвДП приступили к официальным коалиционным переговорам. В её составе Шольц почти гарантированно станет канцлером

Фото: Global Look Press

Лидеры "Зеленых" Анналена Бербок, СДПГ Олаф Шольц и СвДП Кристиан Линднер

В Германии завершился этап зондирующих переговоров о формировании правительственной коалиции из партий, прошедших в Бундестаг на недавних выборов. О начале официальных переговоров на этот счет заявили победившая на выборах Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), либералы — Свободная демократическая партия (СвДП) и блок «Союз-90»/«Зеленые».

Таким образом, если переговоры пройдут успешно, формирование правительства займется коалиция под условным названием «светофор» по цветам трех партий (красные — СДПГ, желтые — СвДП и зеленый блок). Партия действующего федерального канцлера Ангелы Меркель Христианский демократический союз (ХДС) в коалиции не участвует.

По словам лидера социал-демократов, министра финансов ФРГ Олафа Шольца, который в таком составе коалиции с высокой долей вероятности будет избран новым канцлером и сменит Меркель на этом посту, на первом этапе переговоров сторонам удалось достичь «очень хорошего результата», передает Deutsche Welle.

Результатом коалиционных переговоров трех партий в случае их успеха станет, в том числе «дорожная карта», которой партии будут придерживаться следующие четыре года в составе правительства.

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