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Итоги выборов в Германии: Партия Меркель проиграла, сохранив шансы на своего канцлера

Социал-демократы выигрывают выборы, но ХДС/ХСС поборется с ними за право сформировать правительство

Фото: Global Look Press

Олаф Шольц

Центральная избирательная комиссия Германии подвела предварительные результаты голосования на выборах в федеральный парламент. По ним выиграла выборы Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), а блок Христианско-демократический и Христианско-социальных союзов (ХДС/ХСС) Ангелы Меркель опустился на второе место с небольшим отставанием.

В цифрах предварительные итоги выборов в Бундестаг при явке в 76% выглядят следующим образом:

  • СДПГ (25,7% голосов)
  • ХДС/ХСС (24,1%),
  • «Зеленые» (14,8%),
  • «Свободная демократическая партия» (11,5%),
  • «Альтернатива для Германии» (10,3%),
  • «Левая партия» (4,9%).

Лидер партии «Зеленых» Анналена Бербок признала поражение партии, однако объявила, что новое правительство будет климатическим. Армин Лашет из ХДС/ХСС, несмотря на поражение, намерен побороться за кресло канцлера, как и Олаф Шольц из СДПГ — исход этого противостояния будет зависеть от их работы по созданию коалиции, именно так будет определяться, кто сформирует и возглавит новое правительство.

При этом «Левая партия» не прошла пятипроцентный барьер, сформировав фракцию в парламенте лишь за счет трех прямых мандатов её кандидатов. Плохие результаты «Левой партии» также снижают и шансы СДПГ на формирование правящей коалиции. В свою очередь, в «Свободной демократической партии» заявили, что считают важным формирование центристского правительства.

Результаты праворадикальной «Альтернативы для Германии» хоть и остаются довольно высокими, все же снизились по сравнению с предыдущими выборами, когда была более актуальна тема мигрантов. В 2017 году партия набрала 12,6% голосов избирателей, впервые пройдя пятипроцентный барьер.

Теги: #Германия

Рубрика: Политика

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