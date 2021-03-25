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Британский депутат убит в церкви. Его несколько раз ударили ножом на встрече с избирателями

Дэвид Амесс скончался в результате полученных травм, несмотря на помощь врачей. 25-летний нападавший задержан

Фото: Global Look Press

Дэвид Амесс

В Великобритании 69-летний депутат от правящей Консервативной партии Дэвид Амесс проводил встречу с избирателями в методистской церкви Белфэрс в Ли-он-Си, когда на него напал 25-летний мужчина. Как пишет Sky News, он несколько раз ударил парламентария ножом.

Медики прибыли на место и пытались оказать депутату медицинскую помощь, но в результате он скончался от полученных ран. Об этом журналистам сообщили в полиции.

«25-летний мужчина был оперативно задержан по подозрению в убийстве после того, как на место прибыли полицейские. У него был обнаружен нож», — пояснили в полиции Эссекса.

«Все мы потрясены этим варварским нападением, которое было столь же бессмысленным, сколь и трусливым. Он был убит, просто выполняя свою работу»,

— заявил лидер шотландской Северной Национальной партии Ян Блэкфорд. Многие другие политики Великобритании также выразили свои соболезнования в связи с убийством.

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