Недавно Верховный суд рассмотрел жалобу жителя Якутии, которому присудили административный штраф за отсутствие маски в магазине. В поисках справедливости тот решил пойти до самого конца.

Верховный суд не встал на сторону мужчину. Отсутствие маски там признали значительным правонарушением. Такое решение может преследовать только две цели, рассказал адвокат Максим Пашков в интервью NEWS.ru.

- Почему бы одной пулей не убить двух зайцев: и напугать, и бюджет наполнить. Ковидные ограничения имеют под собой санитарно-медицинскую подоплёку, но используются по-разному, - говорит специалист.

Как считают юристы, после решения Верховного суда не получиться отменять протоколы по административным правонарушениям за нахождение в магазинах без маски. Раньше это удавалось сделать на основании незначительности деяния.

- Для меня, например, более важная ситуация - это когда лица, болеющие коронавирусом, куда-то выходят. Это гораздо опаснее. Насчёт маски я бы поспорил с выводами Верховного суда. Думаю, решение больше политическое. При таком нарушении вполне достаточно предупреждения, — подчеркнул Пашков.