Собянин разрешил учителям вести занятия без маски

Мэр Москвы Сергей Собянин усомнился в эффективности обязательного ношения защитных масок для учителей в школах и разрешил учебным заведениям самостоятельно принимать решение, будут они требовать делать это от педагогов или нет.

Порядка 80% преподавательского состава столичных школ, по данным городской администрации, уже вакцинированы, а детей надевать маску никто не заставляет. По мнению градоначальника, столь неоднозначные ограничения могут быть пересмотрены.

«Начинаем мы год неплохо. Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. (...) Пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные», — передает слова мэра ТАСС.