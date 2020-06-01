Проценко о ковиде в России: «Ситуация если не критическая, то близка к этому»

Главный врач коронавирусного госпиталя в Коммунарке Денис Проценко заявил об «очень напряженной» обстановке в инфекционных госпиталях по всей стране. По его словам, большое количество ковидных больных, как и увеличившееся число зараженных в реанимации, в первую очередь связано с низким уровнем вакцинации в стране. Главврач призывает всех своих коллег по медицинскому цеху «откровенно и без прикрас» рассказывать россиянам о текущем состоянии дел.

«Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем. Ситуация если не критическая, то близка к этому», — пишет Проценко в своем Telegram-канале.

Он настаивает, что ковид — «это не шутка и не выдумка», поражаясь, что такие вещи приходится повторять спустя два года пандемии. «Сколько бы ни было коек в инфекционных госпиталях, они конечны и стремительно заполняются по всей стране», — объясняет специалист.

Г-н Проценко призывает россиян не «посыпать голову пеплом», а пытаться даже на этой стадии распространения инфекции бороться с ней: прививаться, делать тесты на ковид и носить защитные маски в общественных местах.