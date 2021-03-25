Россия побила все свои рекорды по заболеваемости и смертности от ковида

Оперативный штаб при правительстве сообщил о 31 299 новых случаях коронавируса в России, выявленных за последние сутки. Это абсолютный максимум за всё время пандемии, причем предыдущий рекорд побит сразу более чем на тысячу случаев заболевания.

Новый максимум за всё время распространения болезни зафиксирован и по смертности от ковида — за сутки скончались 986 человек, зараженных инфекцией. Предыдущий рекорд был установлен вчера — 984 летальных исхода.

Резкий рост заболеваемости в Москве, где 6 712 новых случаев, хотя ещё накануне было всего 4 410 заболевших за день, то есть на 2 300 случаев меньше. Смертность в столице прежняя — 72 случая.

В Санкт-Петербурге ситуация стабильная — 2 345 случаев инфекции за день при 67 летальных исходах. Аналогично в Подмосковье, где выявлено 1 911 случаев коронавируса при 11 смертях.

В лидерах по абсолютному числу заболевших также:

Нижегородская область (682),

Свердловская область (562),

Ростовская область (552),

Воронежская область (657),

Самарская область (754),

Пермский край (569),

Республика Крым (552),

Республика Башкортостан (652).

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