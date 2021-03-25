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Москву ждут новые масочные рейды. Число проверок в транспорте обещают увеличить

Количество контролеров, проверяющих наличие масок у пассажиров общественного транспорта, увеличат на 50%

Фото: АГН "Москва"

Сергей Собянин в метро нарушает указ Сергея Собянина о ношении масок

Число контролеров, проверяющих наличие защитных масок на лицах у жителей и гостей столицы, в ближайшее время увеличат в полтора раза, заявил «Интерфаксу» глава госкомпании «Организатор перевозок» Владислав Султанов. Участят проверки соблюдения пассажирами санитарных норм как в метро, так и в наземном транспорте.

Сейчас за ношением масок в Москве следят порядка 400 контролеров. Только за первую половину октября они выявили 20 тысяч нарушений санитарных норм.

Г-н Султанов призывает всех пассажиров общественного транспорта надевать в общественном транспорте защитные маски.

Напомним, что в России регулярно устанавливаются новые максимумы по числу смертей от коронавируса в сутки за всю пандемию. Накануне за день от болезни умерли 984 человека. Количество новых случаев в день пока не поставило антирекорд, но приблизилось к нему и остается примерно на том же уровне – около 28-29 тысяч заболевших в день.

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