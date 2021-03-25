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Врачей не хватает. Минздрав просит вернуться ушедших на пенсию и на карантин

Мурашко зовет врачей вернуться к работе с пенсией, но, кажется, ничего за это не сулит

Фото: Global Look Press

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратился к врачам, которые самоизолировались или ушли на пенсию. Он просит их вакцинироваться и вернуться к работе. К этому он призвал, выступая в профильном комитете Госдумы, передает «Интерфакс».

«Поскольку были объявлены мероприятия по изоляции, многие лица старшего возраста ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые отошли от медпрактики, предлагаем вернуться», — приводит агентство слова министра.

Ни о каких стимулирующих мерах, которые могли бы побудить врачей-пенсионеров последовать призыву Минздрава, не говорится.

Напомним, что эпидемиологическая обстановка в России ухудшается с каждым днем. Сегодня в стране установлен максимум по числу заболевших за день за все время пандемии — больше 31 тысячи человек. Также антирекорд зарегистрирован по числу умерших в результате болезни — 986, согласно данным официальной статистики Роспотребнадзора.

При этом Кремль настаивает, что не собирается на федеральном уровне заниматься стимулированием россиян к вакцинации, об этом неоднократно говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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