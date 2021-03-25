Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:29

Массовое недоверие людей к политике государства: Александр Кынев о возврате антикоронавирусных мер в регионах

В Чечне вернули QR-коды, в Татарстане пожилых граждан отправили на самоизоляцию, в Брянской области ввели ограничения на работу кафе и проведение массовых мероприятий, на Сахалине без прививки не будут пускать в кино и театры.

Фото: АГН "Москва"

До чего в этот раз дойдут санитарные запреты, спросил «Собеседник» у политолога Александра Кынева

- На этот раз каждый регион действует по-своему?

- Почти везде вводят QR-коды, где-то появляются требования об обязательной вакцинации для определенных категорий. Власти сейчас делают примерно то же самое, что делали в начале лета, когда была активная фаза кампании с июля по конец сентября, но потом притормозили, поскольку это все мало популярно. А сейчас они возвращаются к своей рутине. Ничего другого они не умеют. Все упирается в очевидный провал компании по вакцинации, так как львиная доля антикоронавирусных мер сводится к принуждению к вакцинации — будь то запрет на работу без прививки или введение QR-кодов для посещения общепита только для вакцинированных.

- Почему Москва пока не водит мер? Обычно с нее все и начинается.

- Потому что это дико непопулярно. И это огромный удар по бизнесу. Летом им удалось нарастить процент вакцинированных, но на этом все притормозилось. А если ввести QR-коды для общепита, то вместо 100 процентов заполняемости будет 30 процентов или меньше.

- Почему кампания по вакцинации провалилась?

- Есть массовое недоверие людей к политике государства в принципе. А власти не в состоянии ничего с этим сделать. На совсем жесткие вещи власть пойти не может, потому что это будет уничтожение экономики. Государство не в состоянии оплачивать подобные экономические издержки. Как показывает мировая экономика, локдауны, как политика, уже прекратились. Есть отдельные случаи, но сегодня это уже экзотика. Всеобщий карантин экономически бессмыслен, это ничего не решает — пандемия не исчезает, а экономика оказывается в крайне беспомощном состоянии.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 1 неделю назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 1 неделю назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 1 неделю назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 2 недели назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 2 недели назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Общество 1 час назад

Мать сдала коляску в ломбард: в Барнауле СК завел дело о халатности, из-за которой 17-летний подросток с ДЦП оказался голым на улице

Общество 2 часа назад

В Петербурге школьник нашел пневматический пистолет и решил пострелять из него

Общество 2 часа назад

Конец затянувшегося бабьего лета – со среды начнутся дожди и резко похолодает

Общество 2 часа назад

«Мы должны прекратить этот зоопарк»: Кравцов выступил за госсистему учета успеваемости

Общество 3 часа назад

68% россиян не сортируют мусор и не собираются этим заниматься

Общество 3 часа назад

Прокуратура взяла на контроль ДТП с участием Собчак. Возбуждено уголовное дело

Общество 3 часа назад

Gulagu.net опубликовал интервью с экс-заключенным одной из «пыточных» колоний

Общество 4 часа назад

«Было очень плохо»: Собчак рассказала о смертельной аварии и последствиях

Общество 4 часа назад

По факту авиакатастрофы в Татарстане возбуждено уголовное дело

Общество 5 часов назад

СМИ: Автомобиль с Ксенией Собчак попал в ДТП с двумя погибшими

Общество 5 часов назад

Правозащитница опасается за закон о домашнем насилии из-за включения Милонова в комитет по делам семьи

Общество 6 часов назад

Замглавы Минпросвета: Родители не имеют права следить по Сети, чем занят ребенок в школе

Общество 7 часов назад

СК и прокуратура проверяют крушения самолета в Татарстане. Причиной мог стать перегруз

Политика 8 часов назад

Bild: Лукашенко дает нелегально проникающим в ЕС мигрантам студенческие визы

Общество 8 часов назад

До 16 человек погибли при крушении самолета с парашютистами в Татарстане

Политика 8 часов назад

В Болгарии арестован ученый РАН, подозреваемый в промышленном шпионаже

Политика 9 часов назад

Главное к 10 октября: Обвиненный в коррупции Курц ушел, в Чехии победа оппозиция, а в «Газпроме» снова сбываются мечты

Общество 1 день назад

После гибели 29 человек от алкоголя в Оренбуржье задержаны девятеро

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика