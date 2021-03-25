Новый день – новый рекорд по заболеваемости и смертности от COVID-19 в России

За последние 24 часа в России выявили максимум заболевших с начала пандемии коронавируса – 32 196 случаев за сутки, число погибших составило 999 человек, что также является максимальным числом за все время. Это следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием.

Накануне сообщалось о 31 299 заболевших и 986 умерших от коронавируса.

Регионами-лидерами по количеству заболевших за сутки остается Москва (6631 новых случаев), Санкт-Петербург (2632), Московская область (2110), Самарская область (791), Нижегородская область (695).

За все время пандемии в России выявлено 7 925 176 случаев коронавируса, зафиксировано 221 313 летальных исходов, выздоровели 6 960 024 человека.