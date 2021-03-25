«Неужели подождать нельзя?» Гращенков поражен стартом переписи населения на пике пандемии

Сегодня, 15 октября, в России началась всенародная перепись населения. Хотя в этом году появилась возможность пройти её дистанционно через портал «Госуслуги», значительную часть населения по-прежнему придется обходить очно. Политолог Илья Гращенков не понимает, почему власти не отложили перепись на фоне пандемии коронавируса — только накануне установилены новые антирекорды как по числу зараженных за сутки, так и по смертности от инфекции.

«Объяснить, зачем тысячи переписчиков будут ходить по квартирам, при этом распространяя вирус, можно с трудом, — рассуждает эксперт. — Неужели перепись населения — столь необходимая задача, подождать с решением которой никак нельзя?»

Политолог не понимает логики властей, слова которых, как ему кажется, прямо противоречат их действиям: «Нет, ну правда, в одно ухо нам говорят, что ситуация хуже некуда и со дня на день всех нас закроют на очередной локдаун, а с другой [стороны] — сами же запускают кампанию, которая и в мирное то время способствует распространению всякой заразы».

Г-н Гращенков видит лишь два возможных объяснения столь удивительно непоследовательной политики: необходимость освоить выделенные из госбюджета средства в отчетный период, которая для чиновников важнее эпидемиологической ситуации, либо группа ковид-дисседентов в кругах власти, стремящихся доказать таким образом, что опасность коронавируса преувеличена.