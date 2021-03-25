Якутия и Приморье вводят QR-коды для спортзалов, общепита и заведений культуры

О намерении запретить посещение ряда заведений без предъявления QR-кода о вакцинации от коронавируса заявили в правительствах Якутии и Приморского края. Если в первом регионе жителям не оставляют времени для вакцинации, то во втором все желающие ещё успевают привиться до начала действия ограничений.

В Якутии уже с 20 октября QR-коды понадобятся для посещения культурных заведений: театров, кинотеатров, музеев и прочего. Ещё через пять дней, с 25 октября, ограничения коснутся спортклубов, бассейнов и других спортивных объектов. Уже начиная с 1 ноября непривитые якутяне не смогут попасть в кафе, рестораны и столовые.

В Приморье ограничения начнут действовать лишь с 15 ноября. Аналогичным образом они коснутся заведений культуры и спорта, а также общепита.

Напомним, что для полной вакцинации необходимо шесть недель и две инъекции препарата. QR-код выдается сразу после введения второго компонента вакцины — то есть минимум через три недели с начала вакцинации.

Ранее представители фитнес-клубов России раскритиковали идею введения в их заведениях QR-кодов, заявив, что они теряют от такой меры значительное число посетителей. Вместо этого спортклубы предлагали пойти на любые другие меры от вакцинации всех сотрудников до размещения пунктов вакцинации прямо в своих зданиях.