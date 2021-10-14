Главное к 15 октября: Facepay везде, силовики в «Мемориале», топ работодателей, $25,4 млн за Бэнкси

Сегодня, 15 октября, в России стартует перепись населения. Пройти её можно онлайн на сайте «Госуслуг» (есть возможность сохранить анкету и вернуться к ней позже), в МФЦ, либо дождаться переписчика.

Мэр Сергей Собянин сообщил, что сегодня на всех станциях метро Москвы заработала система FacePay. Она позволяет оплатить проезд сканированием лица, а также прогоняет фото пассажиров через базы правоохранительных органов. Для использования функции нужно скачать приложение «Метро Москвы», сфотографироваться, привязать карту и пройти через турникет с черным круглым стикером.

Накануне в офис «Мемориала»* ворвались неизвестные в масках в сопровождении съемочной группы НТВ. Они попытались сорвать показ польского фильма о Голодоморе «Гарет Джонс». После этого на место прибыла полиция — они закрыли офис «Мемориала», надев на двери наручники, и удерживали сотрудников внутри в течение шести часов. Полицейские собирались изъять технику, однако ушли лишь с видеорегистратором и частью системы пожарной безопасности, пишет «Новая газета»: «Все остальное отбили юристы и адвокаты, ура им», — пишут правозащитники.

Оперативники ушли в районе двух часов ночи. В «Мемориале» опасаются, что после того как сотрудники МВД забрали часть охранно-пожарной сигнализации, здание могут опечатать из-за нарушения норм безопасности.