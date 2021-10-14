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Главное к 15 октября: Facepay везде, силовики в «Мемориале», топ работодателей, $25,4 млн за Бэнкси

Все станции метро принимают платеж лицом, Google и «Яндекс» стали самыми популярными работодателями. Главное к утру пятницы

Фото: sothebys.com

Сегодня, 15 октября, в России стартует перепись населения. Пройти её можно онлайн на сайте «Госуслуг» (есть возможность сохранить анкету и вернуться к ней позже), в МФЦ, либо дождаться переписчика.

Мэр Сергей Собянин сообщил, что сегодня на всех станциях метро Москвы заработала система FacePay. Она позволяет оплатить проезд сканированием лица, а также прогоняет фото пассажиров через базы правоохранительных органов. Для использования функции нужно скачать приложение «Метро Москвы», сфотографироваться, привязать карту и пройти через турникет с черным круглым стикером.

Накануне в офис «Мемориала»* ворвались неизвестные в масках в сопровождении съемочной группы НТВ. Они попытались сорвать показ польского фильма о Голодоморе «Гарет Джонс». После этого на место прибыла полиция — они закрыли офис «Мемориала», надев на двери наручники, и удерживали сотрудников внутри в течение шести часов. Полицейские собирались изъять технику, однако ушли лишь с видеорегистратором и частью системы пожарной безопасности, пишет «Новая газета»: «Все остальное отбили юристы и адвокаты, ура им», — пишут правозащитники.

Оперативники ушли в районе двух часов ночи. В «Мемориале» опасаются, что после того как сотрудники МВД забрали часть охранно-пожарной сигнализации, здание могут опечатать из-за нарушения норм безопасности.

Кроме того, в «Мемориале» заявили, что в связи с ковидными ограничениями не смогут в этом году организовать акцию памяти «Возращение имен» у Соловецкого камня, передает «КоммерсантЪ». Мероприятие пройдет в онлайн-формате, а также «в минимально возможном публичном формате».

75-летнего экс-президента США Билла Клинтона накануне госпитализировали с заражением крови. По данным Reuters, его состояние не критичное, а в интенсивную терапию его поместили, чтобы «обеспечить ему уединение». Уже завтра его могут выписать.

Картина Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» была продана за 18,6 млн фунтов стерлингов или за 25,4 млн долларов. Теперь это самая дорогая картина художника. Ранее она уже выставлялась на аукцион — тогда её купили за 1 млн фунтов, после чего изображение начал уничтожать встроенный в раму шредер, но сделал это лишь наполовину из-за поломки. В итоге картина выросла в цене в 18 раз.

Польский парламент поддержал инициативу, по которой мигрантов смогут изгонять на границе, если они прибыли в страну не непосредственно из опасной зоны, передает Deutsche Welle. Ходатайства об убежище прибывших в страну таким образом нелегалов власти Польши теперь смогут не рассматривать вовсе. Всё это происходит на фоне миграционного кризиса, спровоцированного властями Беларуси.

Компания Universum составила очередной рейтинг самых популярных компаний у уже работающих специалистов, передает РБК. Оказалось, что среди работников сфер бизнеса и коммерции «Газпром» обошли «Яндекс» (1 место) и Google (2 место). В сфере инжиниринга и естественных наук список топовых работодателей возглавил Google, второе место занял «Газпром», а третье — «Яндекс». Для специалистов в IT на первом месте идет Google, затем «Яндекс» и Microsoft. «Тинькофф Банк» на четвертом месте, «Сбербанк» на шестом, а «Газпром» на восьмом. Для гуманитариев популярней Google на первом месте, «Яндекс» — на втором, а «Газпром» на третьем. Для медицинских специалистов на первом месте Pfizer, затем Bayer и лишь на третьем месте идет Минздрав РФ.

*«Мемориал» объявлен в России «иностранным агентом».

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