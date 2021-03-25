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Российские власти начнут контролировать рекомендации в соцсетях

Как следует из соответствующего законопроекта, под новые требования подпадут соцсети, новостные агрегаторы и аудиовизуальные сервисы

Фото: Global Look Press

В России готовят законопроект для контроля рекомендательных систем, используемых в Facebook, «VK», Instagram, YouTube, «Яндекс.Музыки» и других ресурсах. По мнению депутатов, эти алгоритмы повышают риски социальных конфликтов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на готовящийся законопроект.

Как следует из документа, под его действие подпадут социальные сети, новостные агрегаторы и аудиовизуальные сервисы. При этом площадки должны будут предупреждать пользователей о том, что им предлагается информация на основе анализа их данных, и обеспечить возможность пользователям отключить алгоритмы, формирующие в ленте специально подобранные контент, товары или услуги. 

Инициаторами закона стало московское отделение Ассоциации юристов России. Там заявили, что рекомендательные алгоритмы могут создавать аномальный интерес к товарам и влиять на общественное мнение, повышая риски социальных конфликтов. 

Как рассказал директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова, в ряде стран требования к системам, основанным на принятии решений алгоритмами, зависят от потенциальных рисков и если система способна оказать значительное влияние на права, свободы и содержит риски причинения вреда жизни, к ней устанавливают дополнительные требования. Однако она отметила, что рекомендательные сервисы, являясь механизмом повышения качества услуг, таких рисков не несут. 

Эксперты сравнивают это с тем, чтобы запретить мерчендайзерам выкладывать товары на полках с учетом того, как часто их покупают, а городским властям – учитывать трафик на дорогах при их планировании. Они также считают, что, отключив рекомендательную систему, пользователь просто увидит меньше интересного для себя. 

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