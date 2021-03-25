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В Чите подросток зарезал свою 14-летнюю девушку

Убийство произошло дома у школьницы, когда 15-летний друг пришёл к ней, чтобы выяснить отношения

Фото: Pixabay

Следователи задержали в Чите девятиклассника по подозрению в убийстве свой девушки. На допросе он во всем признался, сообщили в СК по региону. 

Как пишут следователи, 4 октября 2021 года около 19 часов в полицию поступило сообщение об обнаружении в поселке КСК города Читы тела 14-летней девушки с признаками насильственной смерти. В тот же вечер подозреваемый был задержан и рассказал следователям подробности преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). 

По данным телеграм-канала Shot, убийство произошло дома у школьницы, когда 15-летний подросток пришёл к ней, чтобы выяснить отношения. Они стали ругаться, и в какой-то момент девятиклассник схватил кухонный нож и нанес ей 16 ударов в области груди. После убийства он сбежал с места преступления домой. Тело школьницы обнаружила её мама, когда вернулась с работы.

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