В Чите подросток зарезал свою 14-летнюю девушку

Следователи задержали в Чите девятиклассника по подозрению в убийстве свой девушки. На допросе он во всем признался, сообщили в СК по региону.

Как пишут следователи, 4 октября 2021 года около 19 часов в полицию поступило сообщение об обнаружении в поселке КСК города Читы тела 14-летней девушки с признаками насильственной смерти. В тот же вечер подозреваемый был задержан и рассказал следователям подробности преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По данным телеграм-канала Shot, убийство произошло дома у школьницы, когда 15-летний подросток пришёл к ней, чтобы выяснить отношения. Они стали ругаться, и в какой-то момент девятиклассник схватил кухонный нож и нанес ей 16 ударов в области груди. После убийства он сбежал с места преступления домой. Тело школьницы обнаружила её мама, когда вернулась с работы.