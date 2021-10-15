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В Москве родители пожаловались в СК на решение мэрии тестировать на ковид в школах

С 14 октября тесты на антиген к заболеванию должны проводиться в 10 московских школах

Фото: Global Look Press

Письмо к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, с жалобой на решение мэрии проводить экспресс-тестирование на коронавирус в учебных заведениях отправили родители учеников школы № 962. Об этом сообщает «Медуза»* со ссылкой на копию обращения. 

Родители требуют проверить, не допустили ли нарушений законодательства глава департамента здравоохранения, глава департамента образования и науки Москвы и директор школы № 962 в принятии такого решения. Они также попросили СК обязать устранить нарушения, если таковые будут найдены. 

Как отмечается, с 14 октября тесты на антиген к заболеванию должны проводиться в 10 московских школах, в том числе и в 962-й. 

По словам авторов обращения, экспресс-тесты будут проводить учителя без согласия родителей, фиксировать это на фото и видео, а не сдавших тест или не предъявивших отрицательный ПЦР-тест не допустят к занятиям. Родители также отметили, что использоваться будут тесты, в инструкции к которым указано, что они предназначены только для профессионального применения и только специалистами, имеющими специальную медицинскую подготовку. 

*«Медуза» признана в России СМИ-иноагентом

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