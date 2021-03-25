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Маткапитал на 2022 год проиндексируют по фактической инфляции

Минтруд обещает получить цифры фактической инфляции к концу декабря и оперативно провести индексацию. Понадобится менять законы

Фото: Global Look Press

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что размер материнского капитала на следующий год будет увеличен в зависимости от годовой инфляции, которая будет актуальная для конца декабря этого года, то есть по фактической инфляции, а не по плановой. Решение, по его словам, принял президент Владимир Путин, а не правительство.

«В соответствии с поручением президента мы его пересмотрим, но для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале», — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что за размер годовой инфляции будут взяты данные на конец декабря, а сама индексация может быть произведена «в короткие сроки».

Согласно прогнозу правительство, уровень инфляции должен был составлять 5,8%, однако в реальности годовая инфляция к 11 октября достигла 7,63%. Только с начала 2021 года инфляция составила 5,41%.

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