Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:22

Журналисту Ивану Сафронову запретили писать из СИЗО родным и адвокатам

Сейчас вместо писем Иван получает акты об их изъятии

Фото: АГН Москва

Арестованного по делу о госизмене журналиста Ивана Сафронова лишили права получать и отправлять письма из СИЗО. Как рассказал адвокат Сафронова Дмитрий Катчев, возможности переписываться с родными и друзьями журналиста лишил полковник ФСБ Александр Чабан, который является следователем по его делу. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си».

По словам адвоката обвиняемого, 2 августа Чабан направил руководству СИЗО-2 «Лефортово», где уже больше года находится Сафронов, письмо о необходимости изымать всю входящую и исходящую корреспонденцию журналиста. Следователь аргументировал это требованием нормой закона, которая позволяет запретить обвиняемым получать или отправлять письма, «содержащие сведения, которые могут помешать установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению преступления».

Как подчеркнул адвокат Сафронова, журналист никогда не обсуждал свое дело и условия содержания в письмах родственникам и друзьям. 

«При этом не доходят письма даже защитникам, с которыми Иван имеет право обсуждать все детали дела. Что же в этих письмах увидел следователь, остаётся загадкой, но теперь вместо писем Иван получает акты об изъятии писем», – добавил он. 

По словам сестры Сафронова, разговоры в письмах они говори о том, как у кого дела и что нужно передать в СИЗО. 

«Могу ли я расценивать как давление? Наверное, да, это акт давления. Почти полтора года письма ходили регулярно, и все прекрасно знали обо всем, что в наших письмах – понятно, что их читают третьи лица», – говорит Ирина Сафронова.

Она также отметила, что письма давали почувствовать, что «все ужасно, но есть надежда».

Сафронова обвиняют в передачи гостайны чешской разведке в тот момент, когда он был советником главы «Роскосмоса». При этом в госкорпорации заявили, что с его текущей работой задержание не связано и к гостайне он доступа не имел.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 2 дня назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 2 дня назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 3 дня назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 2 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 недели назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Общество 12 минут назад

В Москве родители пожаловались в СК на решение мэрии тестировать на ковид в школах

Политика 44 минуты назад

Путин: С талибами нужно взаимодействовать, но не стоит торопиться с их признанием

Общество 1 час назад

Новый день – новый рекорд по заболеваемости и смертности от COVID-19 в России

Общество 2 часа назад

Полиция пришла с обыском в Институт лазерной физики РАН в Новосибирске

Общество 2 часа назад

В Чите подросток зарезал свою 14-летнюю девушку

Общество 3 часа назад

«Неужели подождать нельзя?» Гращенков поражен стартом переписи населения на пике пандемии

Общество 3 часа назад

Россиян будут кормить съедобными бактериями и микроорганизмами из лабораторий за 200 млн

Общество 4 часа назад

Проценко о ковиде в России: «Ситуация если не критическая, то близка к этому»

Общество 4 часа назад

В Москве за ночь выпало 32% месячной нормы осадков. Днем погода улучшится

Общество 4 часа назад

На Сахалине вернули барельеф Гагарина, который был выкинут на свалку для строительства заправки

Общество 4 часа назад

Якутия и Приморье вводят QR-коды для спортзалов, общепита и заведений культуры

Общество 5 часов назад

Главное к 15 октября: Facepay везде, силовики в «Мемориале», топ работодателей, $25,4 млн за Бэнкси

Общество 5 часов назад

Российские власти начнут контролировать рекомендации в соцсетях

Общество 6 часов назад

Маткапитал на 2022 год проиндексируют по фактической инфляции

Общество 14 часов назад

В Москве раздают звезды Michelin и консультируют Талибан*: новости к вечеру 14 октября

Общество 17 часов назад

Переписчики поневоле: Студентов-гуманитариев за нищенскую зарплату отправляют проводить перепись населения в Питере

Политика 20 часов назад

Путин за феминизм: президент поддержал идеи равенства полов и традиционные ценности

Общество 21 час назад

«Генералы обещают прекратить пытки. Верим? Нет»: Gulagu.net передал ФСИН записи из ее же ведомства

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика