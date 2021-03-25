Журналисту Ивану Сафронову запретили писать из СИЗО родным и адвокатам

Арестованного по делу о госизмене журналиста Ивана Сафронова лишили права получать и отправлять письма из СИЗО. Как рассказал адвокат Сафронова Дмитрий Катчев, возможности переписываться с родными и друзьями журналиста лишил полковник ФСБ Александр Чабан, который является следователем по его делу. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си».

По словам адвоката обвиняемого, 2 августа Чабан направил руководству СИЗО-2 «Лефортово», где уже больше года находится Сафронов, письмо о необходимости изымать всю входящую и исходящую корреспонденцию журналиста. Следователь аргументировал это требованием нормой закона, которая позволяет запретить обвиняемым получать или отправлять письма, «содержащие сведения, которые могут помешать установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению преступления».

Как подчеркнул адвокат Сафронова, журналист никогда не обсуждал свое дело и условия содержания в письмах родственникам и друзьям.

«При этом не доходят письма даже защитникам, с которыми Иван имеет право обсуждать все детали дела. Что же в этих письмах увидел следователь, остаётся загадкой, но теперь вместо писем Иван получает акты об изъятии писем», – добавил он.

По словам сестры Сафронова, разговоры в письмах они говори о том, как у кого дела и что нужно передать в СИЗО.

«Могу ли я расценивать как давление? Наверное, да, это акт давления. Почти полтора года письма ходили регулярно, и все прекрасно знали обо всем, что в наших письмах – понятно, что их читают третьи лица», – говорит Ирина Сафронова.

Она также отметила, что письма давали почувствовать, что «все ужасно, но есть надежда».

Сафронова обвиняют в передачи гостайны чешской разведке в тот момент, когда он был советником главы «Роскосмоса». При этом в госкорпорации заявили, что с его текущей работой задержание не связано и к гостайне он доступа не имел.