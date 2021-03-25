Суд продлил арест обвиняемому в госизмене экс-журналисту Ивану Сафронову

Мосгорсуд продлил арест обвиняемому в государственной измене советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову до 7 января.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Сафронову на срок до 7 января», – сообщили ТАСС в суде.

Иван Сафронов находится под стражей с 7 июля 2020 года. С учетом продления срока ареста он будет находиться в СИЗО на стадии следствия 18 месяцев, что является предельным сроком пребывания под стражей для следственно-арестованных. Предыдущий срок ареста Сафронова истекает 7 октября. Как сообщил агентству адвокат Сафронова Даниил Никифоров, расследование дела пока не завершено.

Сафронова обвиняют в государственной измене путем передачи гостайны чешской разведке. При этом официально журналист не имел доступа к гостайне. Его бывшие коллеги в прессе уверены, что дело связано с журналистской деятельностью Сафронова, который занимался освещением военно-промышленного комплекса и не раз публиковал чувствительную информацию о продаже российского вооружения за границу. Сам экс-журналист отрицает, что совершил преступление, и убежден, что уголовное преследование связано с его журналистской деятельностью.