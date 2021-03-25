Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:58

Суд продлил арест обвиняемому в госизмене экс-журналисту Ивану Сафронову

Иван Сафронов находится под стражей с 7 июля 2020 года, его обвиняют в передаче гостайны чешской разведке

Фото: АГН Москва

Мосгорсуд продлил арест обвиняемому в государственной измене советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову до 7 января. 

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Сафронову на срок до 7 января», – сообщили ТАСС в суде.

Иван Сафронов находится под стражей с 7 июля 2020 года. С учетом продления срока ареста он будет находиться в СИЗО на стадии следствия 18 месяцев, что является предельным сроком пребывания под стражей для следственно-арестованных. Предыдущий срок ареста Сафронова истекает 7 октября. Как сообщил агентству адвокат Сафронова Даниил Никифоров, расследование дела пока не завершено. 

Сафронова обвиняют в государственной измене путем передачи гостайны чешской разведке. При этом официально журналист не имел доступа к гостайне. Его бывшие коллеги в прессе уверены, что дело связано с журналистской деятельностью Сафронова, который занимался освещением военно-промышленного комплекса и не раз публиковал чувствительную информацию о продаже российского вооружения за границу. Сам экс-журналист отрицает, что совершил преступление, и убежден, что уголовное преследование связано с его журналистской деятельностью.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 4 дня назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 5 дней назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 1 неделю назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Общество 55 минут назад

Крушение вертолёта Robinson, в Московской области.

Общество 1 час назад

Московские школы класс за классом переводят на дистанционку, а в некоторых регионах школы закрывают полностью

Политика 1 час назад

«Не должно быть основанием для проверок»: Кремль прокомментировал «Досье Пандоры»

Общество 1 час назад

Глава Нижегородской области предложил заставить прививаться студентов и сотрудников промпредприятий

Общество 1 час назад

Сотрудники “Серебряного дождя” решили опозорить пиарщицу после заказа от мэрии Москвы

Недвижимость 2 часа назад

Аппартаменты: покупать или обходить стороной

Общество 2 часа назад

Роспотребнадзор: В России из-за пандемии запрещены все массовые мероприятия

Общество 2 часа назад

Собянин и Мишустин заявили о том, что ситуация с COVID-19 в Москве и России вызывает тревогу

Общество 2 часа назад

«Пенсии хватает на хлеб и молоко». Тренер Гагарина рассказал, как живут ветераны космонавтики

Политика 3 часа назад

Памфилова грешит на Шпилькина и просит сравнить выборы в РФ и в Германии. Сравниваем

Политика 4 часа назад

Памфилова докажет, что выборы в России честные, засудив журналистов, говорящих обратное

Общество 4 часа назад

В Воронеже арестовали женщину и мужчину, которые украли труп из могилы, а затем сожгли

Политика 4 часа назад

Тбилиси не отдаст Саакашвили Киеву. Он досидит срок в грузинской тюрьме

Общество 4 часа назад

Почти у каждого десятого россиянина есть знакомый с биполярным расстройством

Политика 4 часа назад

Репост за 150 тысяч: Тверской суд оштрафовал депутата МГД Енгалычеву

Политика 5 часов назад

Британские власти исследуют информацию об оффшорах из «Досье Пандоры»

Общество 6 часов назад

Актер Владимир Машков получит от ЦИК думский мандат единоросса

Общество 6 часов назад

«Преступление века». Бомж «реабилитировал нацизм», суша носки на Вечном огне

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика