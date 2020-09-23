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Юрист: Автоматическое гражданство РФ для детей в смешанных браках поможет уезжающим за рубеж россиянкам

Сейчас, если россиянка выйдет замуж за иностранца и уедет, ее ребенок получит гражданство РФ только с согласия родителя

Фото: Global Look Press

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала идею главы МИД РФ Сергея Лаврова, который предложил автоматически выдавать детям, родившимся в смешанных браках, российское гражданство, передает РИА Новости. 

Как рассказала Ярмуш, сегодня, когда россиянки выходят замуж за иностранцев и уезжают за рубеж, их дети получают гражданство РФ только с согласия родителя-иностранца. Мужчин в аналогичных ситуациях все же меньше, но действует законодательство так же, отметила она. 

«Какие трудности возникают у наших женщин, и я этим, как семейный юрист, сталкиваюсь постоянно: женщина хочет развестись, при этом у нее ребенок – иностранный гражданин, которого она не может обратно ввезти в Россию без визы», – заявила эксперт. 

Юрист пояснила, что если отец не хочет давать гражданство России ребенку, то мать не сможет выехать с ним на родину, ведь для этого нужно будет оформлять на ребенка визу, которую можно сделать только с согласия отца.

По мнению адвоката, нововведение облегчит жизнь россиян и в особенности их детей, рожденных за рубежом, которые захотят переехать в Россию по достижению 18 лет.

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