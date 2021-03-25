На Сахалине вернули барельеф Гагарина, который был выкинут на свалку для строительства заправки

В Невельске Сахалинской области состоялось торжественное открытие отреставрированного барельефа первому летчику-космонавту Юрию Гагарину. Ранее памятник выкинули на свалку для постройки на его месте автозаправки. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте администрации Невельского городского округа.

Напомним, в августе местные жители обнаружили среди мусора выброшенный памятник первому человеку в космосе Юрию Гагарину.

Как сообщали в администрации Невельского района, памятник находился в аварийном состоянии, давно был списан, ремонту и реставрации не подлежал, поэтому был демонтирован.

После публикаций СМИ на это обратила внимание общественность и, в частности, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который возмутился произошедшим и заявил, что в ситуации надо разобраться. Он заверил, что корпорация обратится к сахалинским властям за разъяснениями и требованием восстановить памятник. Отреставрировать монумент также потребовал и губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Позже против вице-мэра Невельского городского округа завели дело об административном правонарушении по статье 19.1 КоАП РФ (Самоуправство).