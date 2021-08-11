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На Сахалине выбросили памятник Юрию Гагарину в юбилейный год первого полёта в космос

Как сообщили в администрации Невельского района, памятник ремонту и реставрации не подлежал, поэтому был демонтирован

Фото: Instagram glubinka_rossii

В городе Невельск в Сахалинской области выбросили памятник первому человеку в космосе, Юрию Гагарину, на его месте должна появиться автозаправка. 

Как сообщили Astv.ru в администрации Невельского района, памятник находился в аварийном состоянии, давно был списан, ремонту и реставрации не подлежал, поэтому был демонтирован. Там также отметили, что в прошлом году был открыт сквер имени Ю.А. Гагарина с новой композицией, посвящённый летчику-космонавту.

Фото: Instagram @glubinka_rossii
Фото: Instagram @glubinka_rossii
Фото: Instagram @glubinka_rossii

То, что памятник Гагарину оказался выброшен, в мэрии назвали вопиющей ситуацией. «Администрация Невельского городского округа разберётся в данной ситуации. Будет произведена транспортировка памятника на склад администрации», – сообщили там.

Как рассказал мэр города Невельск Алексей Шебельник Telegram-каналу Amur Mash, юридически памятника давно нет и сейчас площадку, где он стоял, готовят под передвижной автозаправочный комплекс. Он отметил, что памятник нужно было «аккуратненько где-то положить», но «кто-то что-то недоглядел, как обычно». 

Теги: #гагарин

Рубрика: Общество

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