На Сахалине выбросили памятник Юрию Гагарину в юбилейный год первого полёта в космос

То, что памятник Гагарину оказался выброшен, в мэрии назвали вопиющей ситуацией. «Администрация Невельского городского округа разберётся в данной ситуации. Будет произведена транспортировка памятника на склад администрации», – сообщили там.

Как рассказал мэр города Невельск Алексей Шебельник Telegram-каналу Amur Mash, юридически памятника давно нет и сейчас площадку, где он стоял, готовят под передвижной автозаправочный комплекс. Он отметил, что памятник нужно было «аккуратненько где-то положить», но «кто-то что-то недоглядел, как обычно».