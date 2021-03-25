На Сахалине возбудили уголовное дело из-за сноса памятника Гагарину

Прокуратура Сахалинской области возбудила уголовное дело после того, как в городе Невельск в Сахалинской области снесли памятник Юрию Гагарину из-за строительства автозаправки. Об этом сообщает ТАСС.

«Следственным органом возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия). Ход расследования находится на контроле Невельской городской прокуратуры», – рассказали агентству в пресс-службе прокуратуры.

Там также сообщили, что снос был произведен по устному указанию вице-мэра Невельского городского округа и в отношении него заведено дело об административном правонарушении по статье 19.1 КоАП РФ (Самоуправство).

Ранее в администрации Невельского района заявили, что памятник находился в аварийном состоянии, давно был списан, ремонту и реставрации не подлежал, поэтому был демонтирован. Позже, после публикации местными жителями и СМИ фотографий выброшенного памятника, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко потребовал от мэра Невельска восстановить барельеф с изображением космонавта и найти ему место в центре города.

Инцидент прокомментировал и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который возмутился произошедшим и написал в своем Telegram-канале о том, что в ситуации надо разобраться, и обратился за объяснениями к сахалинским властям.