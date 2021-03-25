Сегодня, в 15:06

Губернатор Сахалина потребовал восстановить снесенный ради заправки памятник Гагарину

Барельеф поручено отреставрировать в кратчайшие сроки, до 1 сентября ему должны найти достойное место в центре города

Фото: Instagram glubinka_rossii

После публикации местными жителями и СМИ фотографий выброшенного памятника Юрию Гагарину губернатор Сахалина Валерий Лимаренко потребовал от мэра Невельска восстановить барельеф с изображением космонавта и найти ему место в центре города. Об этом сообщает «КП-Сахалин» со ссылкой на пресс-службу правительства области.

По словам губернатора, инцидент можно расценить как неуважительное отношение к истории и прошлому страны, в частности, со стороны главы района. «Барельеф Юрию Алексеевичу Гагарину необходимо в кратчайшие сроки отреставрировать и до 1 сентября найти ему достойное место в центре города», – отметил Лимаренко.

Он добавил, что поручил областному министерству культуры держать выполнение поручения на постоянном контроле. 

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также возмутился произошедшим и написал в своем Telegram-канале о том, что в ситуации надо разобраться. Он заверил, что корпорация сегодня же обратится к сахалинским властям за разъяснениями и требованием восстановить памятник.

Ранее местные жители города Невельск в Сахалинской области обнаружили на побережье выброшенный памятник Юрию Гагарину, который снесли, чтобы построить на его месте автозаправку. В администрации это объяснили тем, что памятник находился в аварийном состоянии, давно был списан, ремонту и реставрации не подлежал, поэтому был демонтирован. Как пояснил мэр города Алексей Шебельник, памятник нужно было «аккуратненько где-то положить», но «кто-то что-то недоглядел, как обычно». 

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 2 дня назад

Светлана Тихановская – в интервью Sobesednik.ru: «Путь, который мы прошли, впечатляет»

Общество 5 часов назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 1 день назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 1 день назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 1 неделю назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 2 недели назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Политика 43 секунды назад

В Москве снят с выборов ещё один независимый кандидат

Общество 1 час назад

Пока вы были на работе 11 августа: против Навального завели еще одно дело, под Сахалином нашли Гагарина

Общество 2 часа назад

Страна миллионщиков

Политика 3 часа назад

Байден организует саммит демократий по борьбе с автократиями и коррупцией

Политика 3 часа назад

Новое дело Навального: Политика обвинили в создании НКО, посягающей на права граждан

Общество 3 часа назад

Опрос: Треть россиян не пользуются приложениями для знакомств из-за страха обмана

Общество 3 часа назад

"🔥Это огонь, брат☝️". Как якутяне живут рядом с небывалым пожаром. Instagram-репортаж из горящей точки

Политика 4 часа назад

Эсер с доходом в 6,7 млрд снялся с выборов в Госдуму, чтобы не потерять 500 млн

Общество 4 часа назад

Собчак заметила на Алине Кабаевой платье стоимостью 253 500 рублей

Политика 5 часов назад

Европейский суд отклонил жалобу Грудинина о коммерческом споре вокруг Совхоза

Общество 5 часов назад

"Срочно закрывать сообщение с США": россияне встревожились из-за нового смертельного штамма "йота"

Общество 5 часов назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Без рубрики 5 часов назад

Ландшафтный парк "Митино"

Общество 5 часов назад

Рамзана Кадырова наградили репортерской премией за активное освещение событий в регионе

Общество 6 часов назад

Instagram новой функцией поможет блогерам избежать волны оскорблений

Общество 6 часов назад

На семейные ценности шубу не купишь: бедность назвали главной причиной разводов

Общество 7 часов назад

Адвокат Навального обжаловал решение о замене политику условного срока на реальный

Общество 7 часов назад

"Наконец-то правда": россияне высоко оценили признания создателя вакцины от COVID-19

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика