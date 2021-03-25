Губернатор Сахалина потребовал восстановить снесенный ради заправки памятник Гагарину

После публикации местными жителями и СМИ фотографий выброшенного памятника Юрию Гагарину губернатор Сахалина Валерий Лимаренко потребовал от мэра Невельска восстановить барельеф с изображением космонавта и найти ему место в центре города. Об этом сообщает «КП-Сахалин» со ссылкой на пресс-службу правительства области.

По словам губернатора, инцидент можно расценить как неуважительное отношение к истории и прошлому страны, в частности, со стороны главы района. «Барельеф Юрию Алексеевичу Гагарину необходимо в кратчайшие сроки отреставрировать и до 1 сентября найти ему достойное место в центре города», – отметил Лимаренко.

Он добавил, что поручил областному министерству культуры держать выполнение поручения на постоянном контроле.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также возмутился произошедшим и написал в своем Telegram-канале о том, что в ситуации надо разобраться. Он заверил, что корпорация сегодня же обратится к сахалинским властям за разъяснениями и требованием восстановить памятник.

Ранее местные жители города Невельск в Сахалинской области обнаружили на побережье выброшенный памятник Юрию Гагарину, который снесли, чтобы построить на его месте автозаправку. В администрации это объяснили тем, что памятник находился в аварийном состоянии, давно был списан, ремонту и реставрации не подлежал, поэтому был демонтирован. Как пояснил мэр города Алексей Шебельник, памятник нужно было «аккуратненько где-то положить», но «кто-то что-то недоглядел, как обычно».