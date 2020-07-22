"Единая Россия" готовит новый закон об ограничении соцсетей

Депутат от «Единой России» Антон Горелкин, входящий в комитет по информационной политике предупредил о подготовке нового законопроекта, который будет регулировать работу рекомендательных алгоритмов социальных сетей.

По словам известного своими запретительными инициативами в сфере информационных технологий парламентария, инициатива будет сформулирована и представлена уже осенью, в новом составе Государственной думы, которую изберут 19 сентября.

Он отмечает, что сейчас, к примеру, дети могут случайно попасть на «экстремистский» контент благодаря рекомендациям YouTube. В таких случаях рекомендации, по его мнению, нужно либо полностью отключать, либо регламентировать их работу на государственном уровне.

«Нам нужно стремиться к тому, чтобы все рекомендательные алгоритмы, во-первых, могли быть отключены, и кнопки отключения должны быть. Во-вторых, они должны быть прозрачны, должен быть общественный контроль», — приводит слова депутата ТАСС.

Отметим, что сейчас большинство соцсетей не раскрывают свои рекомендательные алгоритмы. При этом, что конкретно г-н Горелкин понимает под экстремистскими материалами, он не уточняет.