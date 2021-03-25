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Путину напомнили о правах человека, война с Украиной не началась, депутатский дворец построили на детские котлеты. Главное к полуночи 9 декабря

Дайджест новостей к окончанию четверга

Фото: kremlin.ru, instagram @morgen_shtern, "Шанинка" Telegram-канал "Че по Ростову"

Главным источников новостей на сегодня стала встреча Владимира Путина с членами Совета по правам человека. В ходе неё была затронута масса вопросов, включая буллинг в школах, который президент по ошибке назвал «боулингом», практику российских судов и следственных органов отправлять людей в СИЗО на время следствия, которую Путин счел неправильной и призвал так не делать, а также введение QR-кодов — в этом вопросе глава государства и вовсе решил не выбирать позицию, предложив всё внимательно обсудить и решить в регионах.

Также он допустил возможную корректировку законодательства об «иноагентах». В частности президент назвал «комичным» пример, когда физлицам, признанным «иноагентами», приходится маркировать таким образом семейные фото. Впрочем, главный редактор «Медиазоны»* Сергей Смирнов, признанный СМИ-«иностранным агентом», с ним здесь не соглашается: 

«Вчера у ребёнка был День Рождения, 6 лет исполнилось. И я впервые не стал ставить его фотографию в инстаграм. Почему? Потому что меня прямо дико раздражает [маркировка], которую я вынужден ставить на личные фото, чтобы не получить штраф, а потом и уголовное дело. Комично ли, что я не стал ставить вчера фото сына? Или комично, если бы поставил его с [маркировкой]? Даже не знаю», — пишет журналист.

Отдельно Владимир Путин заявил, что «не видит необходимости держать за решёткой» ректора «Шанинки» Сергея Зуева, которого, тем не менее, там сейчас держат, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем и тот факт, что вменяют ему экономическую статью.

Президент также пообещал подробнее изучить ситуацию с «Мемориалом»**, отметив, что есть подозрения, будто организация защищает террористов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Речь идёт о людях, которых правозащитники сочли политзаключёнными — во всех публикациях «Мемориал» всегда подчёркивает, что таким образом не оправдывает действий и не солидаризуется со взглядами тех, кого защищает.

Под вечер ФСБ также сообщила, что украинский корабль «Донбасс» движется к Керченскому проливу и может нарушить установленные Россией территориальные воды. В Сети сразу же начали появляться всевозможные конспирологические теории о начале войны с Украиной:

«Началось, что ли? Матушка, не подведи», — написала, к примеру, главред RT Маргарита Симоньян.

Это наложилось на заявление Путина, что приходящее на Донбассе «очень напоминает геноцид», а также завершившиеся недавно переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Однако вскоре ФСБ сообщила, что корабль лёг на обратный курс.

«Расходимся(», — с грустью констатировала Симоньян.

Рэпер Алишер Моргенштерн записал трек, в котором ответил Александру Бастрыкину на обвинение в торговле наркотиками. Основной посыл таков: «BITCH, это неправильно, я торгую в соцсетях лишь своим ********** [лицом]». Он также заверил, что намерен вернуться в Россию. Сам Бастрыкин пока ничего не ответил.

В Ростовской области новый то ли коррупционный, то ли общественный скандал. Силовики пришли с обыском к районному депутату Виталию Латышеву из «Единой России», обнаружив там очередной «дворец», который отделывали не менее чем под новый «Версаль». Более того, позже опубликовали видео, где он рассуждает, как сэкономить на детском питании в образовательном учреждении: где-то не доложить, написать в меню котлеты, но не давать их. Давать всё как положено, по его мысли, нужно лишь когда приходит проверка.

Депутата Александр Хинштейн уже пообещал, что если информация подтвердится, чиновник будет исключён из «Единой России». В этом случае ему также светит уголовное дело, так как подозревают его в хищении 300 млн рублей, выделенных на содержание детей.

Коротко о других новостях:

  • У Владимира Путина рекордно низкие рейтинги. Впервые за долгое время он не выиграл бы выборы в первом туре.
  • В Новосибирске полицейские брали взятки лапшой «Роллтон», гречкой и водкой. Им дали условные сроки и выгнали из органов.
  • Авиакомпании не хотят возвращать деньги тем, кого не пустили на борт из-за отсутствия QR-кодов. При этом при покупке билета QR-код желательно тоже не спрашивать.
  • У Джоковича все шансы пропустить Australian Open. Премьер Австралии пообещал не делать ему поблажек из-за прививки.
  • IMDb составил ТОП-10 лучших фильмов и сериалов 2021 года.
  • Депутаты от КПРФ, включая Зюганова и Рашкина, внесли в Госдуму законопроект об отмене онлайн-голосования.

Также читайте сегодня на сайте «Собеседника»:

*«Медиазона» объявлена в России «иностранным агентом».

**«Мемориал» объявлен в России «иностранным агентом».

***«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» объявлена в России террористической и запрещена.

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