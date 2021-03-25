Новосибирский полицейский брал взятки Роллтоном, гречкой и водкой

Суд в Новосибирске приговорил бывшего начальника райотдела участковых, 37-летнего Николая Носкова и его 39-летнего заместителя Романа Тарасова к семи годам лишения свободы условно за мелкое взяточничество, передает «Тайга.инфо».

Как рассказали следователи, в период с 2018 по 2019 год они получили более 300 тысяч рублей за «крышевание» предпринимателя, держащего ларек с фруктами и овощами.

Самое интересное, что в 2018 году Носков получил от другого бизнесмена взятку в виде двух коробок с 84 пачками лапши быстрого приготовления «Роллтон», 24 банок гречки, 24 бутылки водки, 12 бутылок вина и пяти пачек бумаги. При этом Носкова оштрафовали на 100 тысяч рублей и освободили от ответственности в связи с истечением срока давности.

В ходе расследования уголовного дела подсудимые не отрицали факт получения денег от предпринимателя. Суд признал их виновными, кроме условного срока они также получили штраф в пятикратном размере взятки с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года. Суд также лишил их специальных званий майора и подполковника.